Babenhausen

vor 32 Min.

Babenhausen will Spielplätze auf Vordermann bringen

Plus Es gibt Anlagen, die in schlechtem Zustand sind. Verzichten will der Bauausschuss auf keine, sondern lieber ein Zeichen als familienfreundlicher Ort setzen.

Von Sabrina Karrer

Jetzt am Wochenende, wenn das Wetter frühlingshafter sein wird als in den vergangenen nasskalten Apriltagen, zieht es wieder viele Familien nach draußen. Dementsprechend gut besucht sein werden die Spielplätze in der Region. In Babenhausen gibt es einige davon: Die Marktgemeinde betreibt insgesamt elf öffentliche Spielplätze, sechs Kindergartenspielplätze und einen Spielplatz an der Schule. Ab Mai kommt zusätzlich noch ein weiterer Spielplatz an der neuen Kindertagesstätte am Schloss hinzu. Doch einige Anlagen im Gemeindegebiet sind in einem schlechten Zustand. Geht es nach dem Bauausschuss, soll sich das bald ändern.

Das Gremium hat sich unlängst intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Laut Bürgermeister Otto Göppel haben die Mitglieder das weitere Vorgehen diskutiert - und auch, ob man auf den einen oder anderen veralteten oder überschaubar ausgestatteten Spielplatz verzichten würde. Das Ergebnis: "Wir geben keinen Spielplatz auf", berichtet Göppel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen