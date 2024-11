Der Markt verändert sich: Diese Bauprojekte sind in Babenhausen geplant oder laufen bereits

Mancherorts müssen Schäden beseitigt werden, die das Hochwasser Anfang Juni verursacht hat. Anderswo reicht der Platz schlichtweg nicht mehr aus: In und um Babenhausen sind in diesem Jahr einige Bauprojekte begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen worden. Andere befinden sich noch in der Planungsphase. Den Überblick über all diese Vorhaben zu behalten, ist gar nicht so leicht – wie praktisch, dass Bürgermeister Otto Göppel bei der Bürgerversammlung am Montagabend über den aktuellen Stand der Dinge berichtet hat. Eine Übersicht.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Otto Göppel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis