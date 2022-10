Babenhausen

Haus in der Stadtgasse in Babenhausen wird abgerissen

Jetzt ist es beschlossen: Ein baufälliges Haus in der Stadtgasse in Babenhausen soll abgerissen werden.

Plus Ein möglicher Hausabriss ist schon lange Thema. Jetzt hat der Marktrat dem Antrag des Eigentümers zugestimmt. Auch ein neues Salzsilo soll es in Babenhausen geben.

Es ist erst zwei Monate her, als ein Teil eines Giebels an einem Haus in der Stadtgasse in Babenhausen abgebrochen ist. Schon des Öfteren diskutierte der Marktgemeinderat über einen möglichen Abriss des Gebäudes. Nun wurde dieser in der Sitzung am Mittwochabend beschlossen. "Das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand und auch statisch nicht mehr gut beieinander", sagte Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel. Das derzeit unbewohnte Haus mit einem Uhrengeschäft im Erdgeschoss steht in der Stadtgasse an zentraler Stelle. Bis vor Kurzem war hier noch ein Pizzaservice ansässig.

