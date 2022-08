Babenhausen

vor 35 Min.

Teil eines Giebels in der Stadtgasse bricht ab

Lokal In Babenhausen bricht am späten Dienstagabend ein Teil eines Hausgiebels ab. Ein Nachbar hatte schon länger auf das instabil wirkende Gebäudeteil hingewiesen.

Von Carolin Lindner

Plötzlich ertönt ein Schlag: Ein Teil eines Giebels an einem Haus in der Stadtgasse in Babenhausen bricht ab. Ein Anwohner sieht die Teile am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr herabfallen und verständigt Feuerwehr und Polizei – niemand könne schließlich wissen, ob noch mehr herunterkomme, sagt er. Das derzeit unbewohnte Haus mit einem Geschäft im Erdgeschoss stehe in der Stadtgasse in Babenhausen immerhin an zentraler Stelle. Die Feuerwehr Babenhausen und ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) rückten noch in den Nachtstunden aus, um sich den Schaden vor Ort anzusehen.

