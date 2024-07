Hoffnung auf Neustart für Babenhauser Hausärzte im Herbst

Als die Hausärztlich-internistische an der Promenade in Babenhausen Anfang Juni überflutet wurde, tat sich eine Lücke auf, die bis heute nicht geschlossen ist. Viele Hundert Menschen wussten plötzlich nicht mehr, an wen sie sich bei Krankheit wenden sollten. Das Ärzteteam um Dr. Benedikt Kreuzpointner und Simon Müller konnte nicht mehr arbeiten, zu groß sind die Schäden in dem neugebauten Gebäude an der Günz. „Natürlich sind wir traurig über den Verlust unserer gerade richtig im Normalbetrieb angekommenen neuen Praxis“, sagt Dr. Kreuzpointner. „Gleichzeitig muss es aber auch irgendwie für unser Team und für alle Patienten gut weitergehen.“ Die Suche nach einer Perspektive begann rasch nach dem Hochwasser und „mit Hochdruck“, wie der Arzt sagt. Nun scheint eine gefunden zu sein.

