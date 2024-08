Schlossgelände in Babenhausen ist Station auf "Denkmalschutztour"

Auf dem Gelände des Fuggerschlosses in Babenhausen hat sich in der vergangenen Zeit viel verändert: Im inzwischen aufwändig sanierten ehemaligen Ökonomietrakt ist eine Kindertagesstätte entstanden, in der seit dem Frühjahr Mädchen und Buben betreut werden. Derweil ist die Sanierung im östlichen Teil des Langschlosses sichtlich fortgeschritten. Das Dach des zuletzt brach liegenden Baudenkmals wurde gedämmt und neu eingedeckt. Die Fenster der Geschosse sind zum größten Teil renoviert, einige ersetzt worden. Im Innern kann man deutlich erkennen, wie gut historische Bausubstanz und zeitgemäße Bauweise in Einklang gebracht werden können. Bei ihrer mittlerweile sechsten Denkmalschutztour durch Bayern war die denkmalpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, Sabine Weigand, voll des Lobes für diese Vorzeigeprojekte. Leider hätten Preissteigerungen und volle Auftragsbücher von Handwerkern und anderen Firmen - wie bei vielen Projekten - zu zeitlichen Verzögerungen geführt, hieß es.

