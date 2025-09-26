Zehentstadel in Babenhausen soll saniert werden: Das denken Bürger über die Entscheidung

Mit zwölf zu sieben Stimmen hat sich der Gemeinderat von Babenhausen entschieden, dass der Zehentstadel saniert werden soll, um als Kulturzentrum genutzt zu werden. Dafür überlasst das Haus Fugger das Gebäude der Marktgemeinde für 99 Jahre kostenfrei. Die Sanierung kostet voraussichtlich 16,6 Millionen Euro, die Gemeinde müsste davon 6,8 Millionen Euro tragen. Kontrovers sind die Diskussionen nicht nur in der Kommunalpolitik, auch Bürgerinnen und Bürger beziehen Position. So äußern sie sich.

Susanne und Stephan Bihler aus Babenhausen: Die Sanierung des Zehenstadels in Babenhausen hat architektonisch und finanziell erhebliche Dimensionen. Jeder Bürger sollte sich fragen, ob verantwortungsvoll mit Steuergeld umgegangen wird. Wollen wir einen unnötigen Schuldenberg hinterlassen?

Transparenz und Dialog gibt es nicht, die CSU weicht unangenehmen Fragen aus, denn wer nach langfristigen Unterhaltskosten oder sicher entstehenden Mehrkosten fragt, wird als Störenfried abgestempelt. Bürgernähe sieht anders aus.

Noch gravierender ist, dass die Bevölkerung nicht gefragt wird, ob sie sich eine Sanierung für voraussichtlich 6,8 Millionen Euro (Gesamtkosten 16,8 Millionen) plus Zinsen für Kredite wünscht. Am Ende wird es wahrscheinlich teurer. Besonders befremdlich: In der Marktratssitzung war ein schneller Abschluss offenbar wichtiger als eine ernsthafte Diskussion.

Die finanzielle Beteiligung durch das Haus Fugger ist unklar. Selbst wenn die Gemeinde die Finanzierung übernimmt, das Gebäude wird ihr lediglich für 99 Jahre überlassen. Sind die Millioneninvestitionen nachhaltig und verantwortungsvoll? Wäre das Geld nicht besser in Infrastruktur, Hochwasserschutz, Schulen oder Kindergärten investiert?

Eine Veranstaltungshalle wäre eine Bereicherung, aber ein Neubau einschließlich Unterhalt käme deutlich günstiger und ließe sich besser an moderne Anforderungen anpassen. Stattdessen wird die aufwändige Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes zur Prestigeaufgabe.

Denkbar wäre, wie in Boos oder Engishausen, dass der Zehentstadel mithilfe eines privaten Investors und eines erfahrenen Denkmalschutzunternehmens saniert wird. Das könnte die Gemeinde finanziell entlasten und neue Perspektiven für die Nutzung eröffnen.

Die CSU muss sich fragen lassen, ob sie ein so großes Projekt ohne breite öffentliche Diskussion durchziehen will. Wir Bürgerinnen und Bürger verdienen Antworten und die Möglichkeit, uns einzubringen. Es ist höchste Zeit, dass die Menschen nicht nur zahlen, sondern mitentscheiden dürfen!

Luis Faulhaber aus Babenhausen: Wieder einmal entscheidet ein Teil unserer Markträte und Markträtinnen über ein nicht finanzierbares Projekt und will Millionen Schulden den Bürgern zumuten, um eine Schrottbude des Hauses Fugger zu erhalten. Warum werden die Bürger hier nicht durch einen Bürgerentscheid gefragt? Ich bin mir ganz sicher, dass mindestens 90 Prozent der Einwohner gegen diesen Schwachsinn wären.

Schon der Vorschlag, dass sich das Hause Fugger an den Kosten nicht beteiligt, wäre schon Grund genug, das Bauvorhaben nicht in die Schublade, sondern in den Abfallkorb zu werfen. Die Markträte der Freien Wähler haben es richtig erkannt: Babenhausen hat ganz andere und vor allem wichtigere Baustellen als diese Bruchbude zu sanieren. Dass die veranschlagten 16,6 Millionen Euro nicht mal annähernd reichen und sich am Ende verdoppeln werden, dürfte doch bekannt sein. Jeder der Befürworter dieses Wahnsinns sollte wenigstens verpflichtet werden, für die Mehrkosten mit seinem Privatvermögen zu haften. Dann hätte es sich endlich erledigt. Oder überlegen unsere gewählten Bürgervertreter schon hinter verschlossenen Türen, wie sie uns Einwohnern für ihre Geldverschwendung weiter Geld aus der Tasche ziehen können?

Adolf Gottwald aus Babenhausen: Die Leserbriefe von Susanne und Stephan Bihler sowie Luis Faulhaber, treffen den Nagel auf den Kopf. Unser Bürgermeister und einige unserer Gemeinderäte treiben unseren Fuggermarkt in den finanziellen Ruin. Wie lange lässt man sich in Babenhausen noch vor den Karren des Hauses Fugger spannen? Wir haben in Babenhausen viele wichtige und sehr kostspielige Maßnahmen zu erledigen und da träumen unser Bürgermeister und einige unserer Räte immer noch ernsthaft von einem renovierten Zehentstadel.

Am 8. März 2026 sind wieder Kommunalwahlen in Bayern und auch in Babenhausen. Unser jetziger Bürgermeister Otto Göppel tritt bekanntlich nicht mehr an und vermutlich wird es auch einige neue Gemeinderäte geben. Das Handeln unseres Herrn Göppel und einigen seiner Räte kommt mir so vor, wie das unserer Ex-Bundeskanzlerin, Frau Merkel, und unseres Ex-Verkehrsministers, Herrn Scheuer. Wir wissen alle, was die Aussage „wir schaffen das schon“ in der Flüchtlingspolitik und die Unterzeichnung von Verträgen in der Pkw-Maut, ohne zu wissen, ob die Sache überhaupt durchführbar ist, für ein Desaster bedeutet haben und auch noch in der Zukunft bedeuten.

Den gleichen Scherbenhaufen hinterlassen unser Bürgermeister und einige seiner Räte dem neu zu wählenden Gremium, falls die Sanierung des Zehentstadels auf dem Buckel der Babenhauser Bürger zur Durchführung kommt. Bei einer so weitreichenden Entscheidung gibt es für mich nur das Mittel eines Bürgerentscheids, um sich im Hinblick auf die Zukunft von Babenhausen anständig aus der Affäre zu ziehen und zum Wohle von Babenhausen richtig zu entscheiden.

Sebastian Ganser aus Babenhausen: Die Diskussion im Marktgemeinderat über die Sanierung des Zehentstadels zeigt einmal mehr ein bekanntes Muster: Es ist immer leichter, gegen etwas zu sein, als für etwas einzustehen. Wer immer nur dagegen ist, braucht weder Ideen noch Finanzierungsmodelle oder langfristige Konzepte – es genügt, Bedenken zu äußern, Zweifel zu säen und mit hohen Kosten zu argumentieren.

Wer jedoch Verantwortung übernimmt und für etwas einsteht, muss deutlich mehr leisten: Chancen erkennen, tragfähige Lösungen erarbeiten, Fördermittel beantragen, Konzepte entwickeln, mit Kritik umgehen – und letztlich Entscheidungen rechtfertigen.

Gerade in solchen Fragen braucht es Mut zur Gestaltung – und keine bloße Verwaltung des Status quo. Es ist leicht, ständig nur als Bedenkenträger aufzutreten.

Babenhausen braucht jedoch keine Politik des Zögerns und Zauderns, sondern eine, die bereit ist, die Entwicklung des Marktes mit Mut und Weitblick zu gestalten – statt nur zu verwalten.