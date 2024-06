Wie geht es mit der hausärztlichen Versorgung in Babenhausen weiter?

Die mobile Notfallpraxis in Babenhausen wird noch eine Woche geöffnet sein. Es gibt einen Plan für die Zeit danach, aber die Suche nach einer langfristigen Lösung dauert.

Es ist ein Thema, das die Menschen in Babenhausen und Umgebung umtreibt und Gesprächsstoff liefert, an der Supermarktkasse wie am Gartenzaun: Wie geht es mit der hausärztlichen Versorgung weiter? Wegen Hochwasserschäden ist es nicht möglich, die vor noch nicht allzu langer Zeit neu gebaute, große Gemeinschaftspraxis an der Promenade weiterzuführen. Eine mobile Notfallpraxis sprang kurzfristig ein. Das Rathaus hat neue Informationen.

Wie berichtet, hat der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) beschlossen, für die Akut- und Notfallversorgung vor Ort eine provisorische Bereitschaftspraxis zu errichten. Diese Containerpraxis am Birkenweg, auf dem Parkplatz an der Turnhalle der Jugendbildungsstätte, wird noch bis einschließlich Freitag, 5. Juli, 13 Uhr, Patientinnen und Patienten empfangen. Diese Entscheidung fiel laut Marktgemeinde im Einvernehmen mit dem Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Die Praxis steht weiterhin werktags für vier Stunden am Tag, von 9 bis 13 Uhr, für die Versorgung von sogenannten Akutfällen innerhalb der Bevölkerung von Babenhausen und der Umgebung zur Verfügung. Ein hausärztlicher Praxisbetrieb der Regelversorgung findet dort laut KVB nicht statt.

Ab 8. Juli werden Patienten im Kreisseniorenwohnheim in Babenhausen behandelt

Nach dem Wochenende, ab Montag, 8. Juli, wird die KVB in festen Räumen im Kreisseniorenwohnheim Sankt Andreas in Babenhausen tätig sein. Wie das Rathaus auf Nachfrage mitteilt, werden Räume genutzt, in denen ehemals ProPhysio arbeitete. Diese Option war schon in den Tagen nach dem verheerenden Hochwasser angeregt worden.

Wie lange in diesen Räumen Kranke behandelt werden, ist offen. Es sei noch vieles in der Schwebe, heißt es vonseiten der Marktgemeinde. Um eine dauerhafte Perspektive für die Gemeinschaftspraxis zu finden, werde weiterhin mit allen Beteiligten an einer Lösung gearbeitet. Für einen regulären Praxisbetrieb müssten Auflagen erfüllt sein, auch baulicher Art.

Mancher fragt sich, wie er an die eigenen Patientendaten kommt, um die Unterlagen in einer anderen Praxis vorweisen zu können. Laut Marktgemeinde können Patientendaten wie der Medikamentenplan oder Befunde per E-Mail an info@mk-hausaerzte.de angefordert werden. Namen und Geburtsdatum müssen angegeben werden. Die Leiter der Hausärztlich-internistischen Gemeinschaftspraxis, Dr. Benedikt Kreuzpointner und Simon Müller, würden dann mit der jeweiligen Person per E-Mail Kontakt aufnehmen und alles Weitere vereinbaren. Ein weiterer Hinweis: "Leider können aber nach wie vor keine Rezepte ausgestellt werden". Wer keinen E-Mail-Account besitzt, kann sich an das Rathaus wenden, das vermitteln will.