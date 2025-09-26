Hier will die Bahn in Illertissen neue Unterführungen bauen

Voraussichtlich 100 Millionen Euro werden Bund, Freistaat Bayern und Deutsche Bahn dafür bezahlen, dass Autos, Radfahrer und Fußgängerinnen in Senden künftig eine Unterführung nutzen können, statt am beschrankten Bahnübergang zu warten. Bislang gibt es im Kreis Neu-Ulm etliche Schranken entlang der Illertalbahn, von der Reuttier Straße in Neu-Ulm bis zur Schillerstraße in Altenstadt. Nicht nur in Senden sollen die Übergänge ersetzt werden, die Bahn stellt solche Pläne in mehreren Kommunen vor. In Illertissen plant der Konzern zwei Unterführungen.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterführung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis