Bahn plant neue Unterführungen in Illertissen: Das sind die beiden Standorte

Illertissen

Hier will die Bahn in Illertissen neue Unterführungen bauen

Die Bahn-Unterführung in Senden ist beschlossene Sache, die Pläne für Illertissen will der Konzern bald präsentieren. Vorab wird klar, wo gegraben werden soll.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    An den Schranken an der Dietenheimer Straße warten Schulkinder und der Autoverkehr staut sich.
    An den Schranken an der Dietenheimer Straße warten Schulkinder und der Autoverkehr staut sich. Foto: Wilhelm Schmid

    Voraussichtlich 100 Millionen Euro werden Bund, Freistaat Bayern und Deutsche Bahn dafür bezahlen, dass Autos, Radfahrer und Fußgängerinnen in Senden künftig eine Unterführung nutzen können, statt am beschrankten Bahnübergang zu warten. Bislang gibt es im Kreis Neu-Ulm etliche Schranken entlang der Illertalbahn, von der Reuttier Straße in Neu-Ulm bis zur Schillerstraße in Altenstadt. Nicht nur in Senden sollen die Übergänge ersetzt werden, die Bahn stellt solche Pläne in mehreren Kommunen vor. In Illertissen plant der Konzern zwei Unterführungen.

