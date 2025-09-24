Illertalbahn: Neue Tunnel am Sendener Bahnhof kosten wohl knapp 100 Millionen Euro

Es ist ein Projekt, bei dem laut Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf „Aufbruchstimmung“ herrscht: Die Illertalbahn soll zwischen Neu-Ulm und Senden zweigleisig ausgebaut werden, bis nach Memmingen plant die Deutsche Bahn mit einer Elektrifizierung der Strecke. Bis es damit tatsächlich ernst wird, müssen jedoch wortwörtlich noch einige Weichen gestellt werden. Einen Einblick darin, wie teuer der Ausbau der Illertalbahn werden dürfte, gibt ein Beispiel aus Senden aus der jüngsten Stadtratssitzung.

Annemarie Rencken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertalbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis