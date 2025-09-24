Icon Menü
Ausbau Illertalbahn: Tunnel am Sendener Bahnhof kosten wohl knapp 100 Millionen Euro

Senden

Illertalbahn: Neue Tunnel am Sendener Bahnhof kosten wohl knapp 100 Millionen Euro

In Senden geht und fährt man künftig unter den Gleisen hindurch. Für den Ausbau der Illertalbahn muss die Strecke nach Neu-Ulm für sechs Monate gesperrt werden.
Von Annemarie Rencken
    • |
    • |
    • |
    Die Schranken am Sendener Bahnhof sollen durch zwei Unterführungen ersetzt werden.
    Die Schranken am Sendener Bahnhof sollen durch zwei Unterführungen ersetzt werden. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Es ist ein Projekt, bei dem laut Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf „Aufbruchstimmung“ herrscht: Die Illertalbahn soll zwischen Neu-Ulm und Senden zweigleisig ausgebaut werden, bis nach Memmingen plant die Deutsche Bahn mit einer Elektrifizierung der Strecke. Bis es damit tatsächlich ernst wird, müssen jedoch wortwörtlich noch einige Weichen gestellt werden. Einen Einblick darin, wie teuer der Ausbau der Illertalbahn werden dürfte, gibt ein Beispiel aus Senden aus der jüngsten Stadtratssitzung.

