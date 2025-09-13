Beim Glasfaserausbau geht Vertrauen verloren

Der eingedampfte Ausbau des Glasfasernetzes in Illertissen ist eine schlechte Nachricht. Nicht nur für die Betroffenen, die auf den Internet-Turbo verzichten müssen – auch für die Stadt insgesamt. Bürgermeister Jürgen Eisen spricht dem schnellen Netz „elementare Bedeutung“ zu. Aber auch in anderen Orten im Landkreis weckt die Nachricht Sorgen. Das schwindende Vertrauen kann weitere Probleme verursachen.

