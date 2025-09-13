Icon Menü
Beim Glasfaserausbau im Kreis Neu-Ulm geht Vertrauen verloren

Landkreis Neu-Ulm

Beim Glasfaserausbau geht Vertrauen verloren

Die Entscheidung gegen den Ausbau in drei Illertisser Ortsteilen schürt auch anderswo Zweifel. Die Voraussetzungen für schnelles Internet sind durchwachsen.
Sebastian Mayr
Von Sebastian Mayr
    •
    •
    •
    Schnelles Internet: Hier werden Glasfaserkabel verlegt. Im Kreis Neu-Ulm gibt es solche Bilder aktuell nur aus Pfaffenhofen.
    Schnelles Internet: Hier werden Glasfaserkabel verlegt. Im Kreis Neu-Ulm gibt es solche Bilder aktuell nur aus Pfaffenhofen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Der eingedampfte Ausbau des Glasfasernetzes in Illertissen ist eine schlechte Nachricht. Nicht nur für die Betroffenen, die auf den Internet-Turbo verzichten müssen – auch für die Stadt insgesamt. Bürgermeister Jürgen Eisen spricht dem schnellen Netz „elementare Bedeutung“ zu. Aber auch in anderen Orten im Landkreis weckt die Nachricht Sorgen. Das schwindende Vertrauen kann weitere Probleme verursachen.

