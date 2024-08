Bellenberg bastelt weiter an der künftigen Ortsmitte

Mit der Aussicht auf stabile Haushaltsfinanzen und erste Schritte zur Umsetzung der geplanten Ortskernverschönerung ist der Gemeinderat Bellenberg in die Sommerpause gegangen. Kämmerin Verena Miller teilte in ihrem Finanzzwischenbericht mit, statt der bisher geplanten rund 168.000 Euro an Rücklagen könnten voraussichtlich rund 2,8 Millionen Euro ins Jahr 2025 mitgenommen werden. Bürgermeister Oliver Schönfeld gab Einzelheiten zu den im Vermögenshaushalt angeführten Ausgaben bekannt.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bellenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Planungskosten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis