Bellenberg spart und schmiedet Pläne

Plus Der Gemeinderat segnet den vorgelegten Haushalt und Investitionsplan einstimmig ab. Diese Ausgaben kommen in den kommenden Jahren auf den Ort zu.

Im Jahr 2024 hat sich die Gemeinde Bellenberg hauptsächlich das Planen der Projekte verordnet, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Das spiegelt sich im Haushalt wider, den Kämmerin Verena Miller unlängst im Gemeinderat vorgelegt hat. Die erforderlichen Investitionen belasteten aus heutiger Sicht erst die Haushaltsjahre 2025 bis 2027, indem dann auch mit einer Neuaufnahme von Krediten zu rechnen sei, so die Kämmerin. Das Gremium stimmte ihren Ausführungen einhellig zu.

Die Planungen betreffen den Kindergartenneubau, den Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Sohngelände oder im Poppenbühel sowie die Weiterführung der Erneuerung des Wasser- und Abwasserleitungsnetzes im Bestand. Für den Kindergartenneubau sind im Investitionsplan heuer 100.000 Euro vorgemerkt, wobei eventuell ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben wird. Nächstes Jahr könnten die Planungen beginnen, wofür 400.000 Euro eingestellt sind. Im Jahr 2026 weist der Investitionsplan vier Millionen Euro auf.