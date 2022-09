Bellenberg

Bellenberg hat seinen Stein vom Ulmer Münster wieder zurück

Viele haben mitgewirkt beim Gestalten der "Zeitreise Bellenberg", wobei der Münsterstein an die Burg erinnert, die von Ulmer Truppen abgebrannt wurde und deren Steine wohl im Münster verbaut wurden.

Lokal Die Eröffnung des Rundgangs "Zeitreise Bellenberg" am Schlossberg geht mit einer Denkmalenthüllung einher. Dabei wird Geschichte fortgeschrieben.

Nur der Name "Schlossberg" besagt, dass in Bellenberg einst eine Burg gestanden hat. Verbliebene steinerne Zeugnisse der im Städtekrieg 1378 von den Ulmern abgebrannten Anlage liegen tief unter dem Plateau des Bergkegels. Kürzlich aber haben "die Ulmer" verspätet eine originelle Form von Wiedergutmachung geleistet, indem sie einen aussortierten Stein vom Münster für Stele 13 der "Zeitreise Bellenberg" stifteten, die am Schlossberg steht. Nun haben das Zeitreise-Team, drei Dutzend Interessierte mit Bürgermeister Oliver Schönfeld und die Musikgesellschaft Bellenberg den heimatkundlichen Rundweg auch offiziell eröffnet.

