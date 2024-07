Hobbybäcker lebt weiter, aber nicht mehr in Bellenberg

Kurz bevor Hobbybäcker-Versand den Betrieb in Bellenberg einstellte, schaute die Gemeindeverwaltung noch einmal auf dem Areal vorbei. Der Bauhof soll aus der Ortsmitte an den Rand der Gemeinde ziehen – da Areal des Versandhandels mit seinen großen Lagerhallen schien als möglicher neuer Standort denkbar. Doch die Überlegungen zerschlugen sich rasch. Das Unternehmen, das den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen Ende Mai eingestellt hat, benötigte für seine Waren Kühlanlagen. Der Umbau, der für den Bauhof erforderlich gewesen wäre, schien der Gemeinde zu aufwendig. Bürgermeister Oliver Schönfeld rechnet aber nicht damit, dass das Grundstück lange brach liegt. Der Versandhandel indes lebt weiter – zumindest in Teilen.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bellenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versandhandel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis