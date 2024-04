Bellenberg

vor 32 Min.

Hobbybäcker-Versand in Bellenberg schließt Ende Mai

Plus Lang war der Versandhandel in Deutschland erfolgreich, nun ist das Onlinegeschäft offenbar nicht mehr lukrativ. Rund 50 Beschäftigte verlieren ihre Stelle.

Von Sebastian Mayr

Im Laden des Hobbybäcker-Versands gibt es Rabatte, an der Kasse werden Schürzen und Kochhauben für Kinder verschenkt. Der Shop schließt am Mittwoch, 29. Mai, für immer. Das kündigt ein Schild neben dem Eingang an. Und nicht nur das kleine Geschäft am Ortsrand von Bellenberg macht zu. Das Versandunternehmen stellt seinen Betrieb ein, den Beschäftigten wurde gekündigt.

In der Coronazeit, schilderte die damalige Geschäftsführerin Nathalie Knauer, habe sich die Zahl der Bestellungen verdoppelt. Zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens im Herbst 2020 berichtete Knauer, der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Franz van Ackeren, seit neun Monaten Geschäftsführer der Hobbybäcker-Versand GmbH, verweist zumindest indirekt auf die Pandemie-Jahre. "Die Entscheidung zur Schließung des Betriebs fiel nach sorgfältiger Abwägung der aktuellen wirtschaftlichen Realitäten, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der Jahre nach Covid und die rapide Entwicklung des E-Commerce-Sektors", schreibt er in einer Stellungnahme, die das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion verschickt. Konkrete Zahlen zur Geschäftsentwicklung wolle er nicht nennen, sagt van Ackeren am Telefon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen