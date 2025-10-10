Bellenberg im Bannkreis des Umspannwerks

Ein Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde für die Realisierung eines Batteriespeicherprojektes der Firma Energieernte ist jüngst ein Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Bellenberg gewesen. Doch eine Entwicklungsfläche für das Umspannwerk in Vöhringen könnte die Interessen des Orts tangieren. Die Diskussion war intensiv.

Abgestimmt werden soll aber erst nach Klausurtagung des Gemeinderats. Denn der Rat sieht sich „mit richtungsweisenden Entscheidungen konfrontiert“, hieß es. Wie berichtet, hatte das Gremium bereits einstimmig den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Batteriespeicher Energieernte“ gefasst. Um den Weg freizumachen, hatte der Rat über eine Änderung des Flächennutzungsplanes abzustimmen. Dabei geht es auch um die Festlegung des im Regionalplan vorgesehenen Grünzugs zu Lasten Bellenbergs.

Jäckle und Heidl mahnen: Steuereinnahmen oder Wohnraum – Bellenberg am Scheideweg

Richard Betz von der Firma Energieernte stellte die Änderungen vor und deutete eine unschöne Überraschung an: Für das Umspannwerk Vöhringen gebe es eine bis an die Bellenberger Flur reichende Entwicklungsfläche. Sollte sie einmal komplett genutzt werden, könnten Lärm und Magnetfeld die Möglichkeit für ein Wohngebiet nebenan in Bellenberg negativ beeinflussen. Daher die Einschätzung des Geschäftsführers, eine Entscheidung für oder gegen den Bau des Batteriespeicherwerks neben möglicher Wohnbebauung und einer Änderung von Flächennutzungsplan samt Grünzug sei eigentlich keine. Sollte das Umspannwerk erweitern, geschehe das im übergeordneten Interesse, das Pläne etwaiger Wohnbebauung aussticht, erläuterte Betz.

Der mangels dieser Information 2014 in Bellenberg verfasste Flächennutzungsplan sei also „rausgeschmissenes Geld“ murrten etliche Ratsmitglieder. Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) wies darauf hin, dass über Bauanträge das Landratsamt entscheide. Unabhängig von den befürchteten Beeinträchtigungen sei das Bauen unter Hochspannungsleitungen untersagt. Betz wies darauf hin, dass Bellenberg durch eine Ablehnung nur gute Steuereinnahmen entgingen. Dennoch wollten viele im Gremium die wenigen freien Flächen ungern opfern. Sollte das Speicherwerk kommen, stünde der Platz in den nächsten 50 Jahren nicht mehr zur Verfügung, hieß es.

Wolfgang Schrapp fordert ausgewogene Entscheidung zum Umspannwerk Vöhringen

Dietmar Jäckle (CSU) warnte, obwohl er den Batteriespeicher befürworte: „Wir geben viel auf, während Vöhringen keinen Verzicht eingehen muss.“ In dem flächenmäßig beengten Bellenberg bedeute der Anteil von einem Drittel des fünf Hektar großen Areals des gemeindeübergreifenden Batterie-Projekts sehr viel. Martin Heidl (Freie Wählergemeinschaft) wiederum warnte, dem Argument etwaiger Wohnbebauung nicht oberste Priorität einzuräumen, sondern sorgfältig abzuwägen: „Am Ende haben wir womöglich gar nichts.“ In den vergangenen Jahren sei im Ort schon viel Wohnraum gebaut worden. Wenn es vielleicht gar nichts zu wählen gebe, würde er die Steuereinnahmen vorziehen. Wolfgang Schrapp (Freie Wählergemeinschaft) wolle den Batteriespeicher keinesfalls verhindern, sagte er, aber die Vor- und Nachteile abwägen: „Um später zu wissen, warum die Entscheidung so oder anders gefallen ist.“ Das Umspannwerk in Vöhringen wolle Pflöcke einschlagen, ohne Rücksicht auf Bellenbergs Interessen.

„Wir werden von der Bürgerschaft verprügelt, wenn wir nicht hinter unserer Entscheidung stehen, sondern leichtfertig beschließen“, denkt Schrapp. Wenn sich auch der zum Luftaustausch nötige Grünzug auf Bellenberger Flur befinde, würde er dies durch einen dann prozentual höheren Gewerbesteueranteil aus dem Speicherwerk kompensieren wollen. Den Vorschlag befürworteten im Gremium viele. Richard Betz unterstützte diese Idee: „Diesbezüglich habe Sie gewiss eine gute Verhandlungsbasis.“