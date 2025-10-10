Bräuhaus Lepple in Vöhringen schließt Ende des Jahres

Es war ein jahrelanges hartes Ringen, das Gasthaus, das zu den älteste in Vöhringen zählt, zu erhalten. Doch nun hat die Eigentümerin Andra Lepple in den sozialen Netzwerken ihren Gästen die traurige Nachricht unterbreitet. Nach „sieben harten Jahren“, so schreibt sie, zieht sie die Reißleine. Ende des Jahres schließt das Bräuhaus.

Auch die Verpachtung der Gaststätte an Züli Karpuz im Juli 2025 (wir berichteten) brachte nicht den erhofften Aufschwung. Die neue Pächterin, die nach eigenen Worten wohl gerüstet ihre neue Aufgabe angegangen war, sagt auf Anfrage, dass mit dem Einbau einer neuen Küche die Probleme nicht gelöst waren: „Was nützt die modernste Küche, wenn der Koch fehlt.“ Damit spielt Karpuz auf die personelle Situation an, als plötzlich drei Kräfte ausfielen. Das habe dazu geführt, dass sie und Andra Lepple in der Küche standen und gleichzeitig auch den Service versorgten. „Das war nicht mehr zu leisten“, sagt Karpuz. Die neue Pächterin hat Andra Lepple deshalb darum gebeten, den Pachtvertrag zu lösen. Das Bräuhaus bleibt bis 31. Dezember geöffnet. „Wir wollen das Weihnachts- und Silvestergeschäft noch mitnehmen“, sagt Karpuz.

Die Eigentümerin Andra Lepple nennt verschiedene Gründe für die Schließung

In den sozialen Netzwerken teilte Andra Lepple über das Profil des Vöhringer Bräuhauses mit, dass der Restaurantbetrieb zum 1. Januar 2026 dauerhaft eingestellt werde. Sie habe den Pachtvertrag auf Wunsch von Frau Karpuz aufgelöst. Sie, Andra Lepple, sei jetzt wieder leitende Geschäftsführerin, zusammen mit ihrer Mutter Uschi Lepple. Auch stehe sie wieder in der Küche. Die Gastronomin und gelernte Hotelfachfrau führt in ihrer Mitteilung verschiedene Gründe für die Schließung an. Es gehe um hohe Kosten, personelle Probleme, rückläufige Umsätze und vieles mehr. „Es gibt nichts mehr zu erklären oder zu rechtfertigen, es gibt nur die Wahrheit“, schreibt Lepple.

Andra Lepple (rechts) und die bisherige Pächterin Züli Karpuz im Gastraum des Vöhringer Bräuhauses. Foto: Ursula Katharina Balken (Archivbild)

Wie die aussieht, schildert sie ausführlich in einer sehr persönlichen Nachricht an ihre treuen Gäste. „Mehrere unerwartete und unvorhergesehene, schwer wiegende Ereignisse sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen Bereich zwingen zu diesem Handeln“, schildert sie. Deshalb sei sie auch dem Wunsch der Pächterin nachgekommen, den Vertrag aufzulösen. „Aufgrund gesundheitlicher Probleme und dem Wunsch nach mehr Privatsphäre werden wir den Betrieb der Gastwirtschaft einstellen.“ Lepple verweist auch auf sieben harte Jahre, in denen man um die Tradition des Hauses gekämpft habe. Aber trotz aller Bemühungen hätten sich die Zeiten so verändert, dass der Restaurantbetrieb sich nicht mehr als wirtschaftlich erweise.

Das Bräuhaus Lepple in Vöhringen ist seit 1907 in Familienbesitz

Man werde die letzten Monate dieser Gasthaustradition zu Ende bringen und danke den treuen Gästen, heißt es weiter. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die die Gäste des Gasthofs im Herzen von Vöhringen wissen sollten. Es werden keine Gutscheine mehr verkauft, vorhandene müssen bis zum 31. Dezember 2025 eingelöst sein. Danach werden sie auf Anfrage ausbezahlt. Der Foodwagen werde weiterhin betrieben, kündigt die Gastronomin an. Und kleine Caterings könnten auch im neuen Jahr gebucht werden.

Wichtig zu wissen: Das Hotel bleibt geöffnet. Gegenüber unserer Redaktion sagt Andra Lepple: „Es ist mein Wunsch auch aus dem Respekt für das Lebenswerk meiner Mutter, alles selbst zu Ende zu bringen.“ Das Bräuhaus Lepple war 1907 gegründet worden und seit dieser Zeit in Händen der Familie Lepple. Nun muss den Stadt den Verlust der beliebten Traditionsgaststätte verkraften.