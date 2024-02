Im Vöhringer Bräuhaus wird vorerst kein eigenes Bier gebraut

Plus Vor knapp einem Jahr sah es so aus, als könnte eine alte Tradition des Bräuhauses Lepple wieder aufleben. Doch das Vorhaben ist zunächst einmal gescheitert.

Die Idee war gut und stieß auf großes Interesse: Das süffige Leplator-Bier, für Jahrzehnte eine Hausmarke des Bräuhauses Lepple in Vöhringen, sollte wieder aus dem Zapfhahn fließen. Aber nach einem erfolgreichen Probelauf - allerdings mit Flaschen - wurde es dann doch nichts mit der Fortsetzung der alten Tradition. Warum nicht, das erklärt Andra Lepple, Chefin des Gasthauses, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die gelernte Hotelfachfrau, die die Leitung des Gastronomiebetriebs von ihrer Mutter Uschi übernommen hat, berichtet: "Wir brauchten zum Umsetzen dieses Vorhabens einen Fachmann, den wir auch hatten. Aber er bekam zeitliche Probleme und die ließen sich mit den Plänen des Bräuhauses nicht in Einklang bringen."