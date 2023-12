Vöhringen

vor 1 Min.

Brand in Vöhringen: Warum war so viel Polizei vor Ort?

In einem Wohnhaus in Vöhringen ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Plus In Vöhringen hat am frühen Sonntagmorgen ein Feuer großen Schaden angerichtet. Im Einsatz waren auffällig viele Polizeistreifen. Dafür gab es einen guten Grund.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Der Brand in einem Wohnhaus in Vöhringen in der Nacht zum Sonntag hat großen Schaden angerichtet. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren bis zum frühen Morgen im Einsatz - aber auch mehrere Streifen der Polizei kamen an die Brandstelle. Gerüchte von einer Festnahme machen die Runde. Gegenüber unserer Redaktion dementiert ein Sprecher der Polizei das - erklärt aber den Grund, warum so viele Polizeibeamte vor Ort waren.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Vöhringen um 2 Uhr zu einem "Zimmerbrand" in einem Wohnhaus an der Lessingstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass insbesondere ein vor dem Haus angebauter Wintergarten sowie ein um die Ecke liegender Balkon im Obergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Auch im Inneren des Hauses hatte das Feuer großen Schaden angerichtet. Die Bewohner waren laut Angabe der Feuerwehr nicht im Haus und angeblich verreist, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei in einer vorläufigen Schätzung mit rund 80.000 Euro angegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen