Erneuter Brand in Vöhringen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In der Nacht auf Mittwoch brannte es erneut in Vöhringen. Die Polizei hat nun einen Mann festgenommen. Der Tatverdacht: Brandstiftung.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der unter Verdacht steht, in Vöhringen zwei Brände gelegt zu haben. Die Integrierte Leitstelle Donau/Iller erfuhr in der Nacht auf Mittwoch um kurz nach vier Uhr morgens vom Brand eines Holzschuppens in einem Wohngebiet in Vöhringen. Einsatzkräfte löschten den Brand. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen wurde der Brand vorsätzlich gelegt, die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Vöhringen und Neu-Ulm gelang es, den Brand zu löschen und zu verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen. Durch den Brand entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei nahm noch vor Ort einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest

Die Polizeiinspektion Illertissen und der Kriminaldauerdienst Memmingen nahmen in der Nacht vor Ort die ersten Ermittlungen auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge besteht laut Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ein Zusammenhang des Brandes mit einem Wohnungsbrand vom vergangenen Sonntag. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie sicherten entsprechende Spuren an den Brandorten. Noch vor Ort nahmen sie einen tatverdächtigen 34-jährigen Mann fest.

9 Bilder Feuer richtet Schaden in Wohnhaus an: Bilder vom Einsatz in Vöhringen Foto: Wilhelm Schmid

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte beim zuständigen Amtsgericht Memmingen einen Haftbefehl. Der Mann soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. (AZ)