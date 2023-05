Buch

Feuerwehr Buch hat jetzt eine neue Kommandantin

Plus Mit 28 Jahren ist Anna Walburger zur Kommandantin der Feuerwehr Nordholz-Ebersbach gewählt worden. Verantwortung in der Wehr hat sie schon früher übernommen.

Von Claudia Bader

Ihre Feuertaufe hat Anna Walburger bereits im Juli 2021 bestanden. Als ein spätabends einsetzender Starkregen die Nordholzer Wehrmänner zum Einsatz beorderte, war sie als Stellvertreterin des kommissarischen Kommandanten gefordert. Die junge Frau konnte das, was sie bei Gruppenführerlehrgängen sowie Übungen gelernt hatte, in die Tat umsetzen. Sowohl bei Überflutungen am Ortseingang als auch am Nordholzer Weiher koordinierte sie den Einsatz der Wehrfrauen- und -männer mit Bravour. Bei der Jahresversammlung wurde die 28-Jährige jetzt einstimmig zur Kommandantin der Feuerwehr Nordholz-Ebersbach gewählt.

Im Jahr 2007 habe sie erstmals einen Löschschlauch in Händen gehalten, erinnert sich die in Ebersbach wohnende junge Frau. Damals konnten die kleinsten Besucherinnen und Besucher des Kinderfeuerwehrtags in Nordholz an einigen Stationen Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr gewinnen und dabei Punkte sammeln. „Jedes Kind durfte eine Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren und erhielt zur Erinnerung ein Foto, auf dem es mit Helm und Löschschlauch abgebildet war.“

