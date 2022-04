Buch/Ingstetten

Welchen Ursprung Ortsnamen im Biber- und Osterbachtal haben

Plus Ortsnamen wie Ingstetten und Friesenhofen lassen sich anhand der Besiedlungsgeschichte der Region erklären. Zwangsmaßnahmen spielten dabei eine Rolle.

Von Ralph Manhalter

Was haben die Orte Ingstetten, Engenhof, Friesen- und Frankenhofen gemein, außer ihrer Lage im Biber- und Osterbachtal? Letzteres, das muss an dieser Stelle gleich erwähnt werden, wurde bekannterweise nach den Bauernaufständen im 16. Jahrhundert zerstört. Klar ist, dass die Siedlungen nicht zu den ersten nach der von Norden erfolgenden alamannischen Landnahme gehörten. Die Nachfolger der Römer in schwäbischen Landen ließen sich zunächst entlang der Donau nieder, um von dort aus Schritt für Schritt die breiten südlichen Seitentäler hinaufzuziehen: Iller, Mindel und Lech. Das belegen die zahlreichen Orte mit den Namensendungen -ingen und -heim in den entsprechenden Siedlungsgebieten. Aber woher kommen die eingangs erwähnten Namen?

