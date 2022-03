Roggenburg-Ingstetten

vor 33 Min.

Geschichten aus der Geschichte: Eine bretonische Heilige im Osterbachtal

Plus In Ingstetten stand vor langer Zeit eine St.-Ursula-Kapelle. Sie wurde errichtet, nachdem sich an dem Ort ein wundersamer Vorfall ereignet hatte.

Von Ralph Manhalter

Wundersame Geschichten waren das Lebenselixier des Mittelalters. Dieses war beileibe nicht so dunkel, wie bis vor Kurzem noch so manche Historiografen propagierten. Glaubenskriege und Hexenverfolgung sollten erst später zum Tagesgeschäft gehören – in einer Zeit, die heute euphemistisch mit Humanismus und Renaissance gleichgesetzt wird. Die gesamte Vormoderne verfügte zwar nur über rudimentäres Naturwissen, wurde dafür aber durchdrungen von einem fundamentalen Glauben an Gottes Heilsplan.

