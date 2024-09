Talent-Treff verknüpft Fußballturnier mit Ausbildungsmesse

Der Talent-Treff in Obenhausen verbindet sportlichen Wettstreit mit beruflicher Orientierung und bietet Jugendlichen am Samstag, 7. September, wieder eine Plattform, verschiedene Ausbildungsberufe und Karrierewege zu entdecken. Zwischen 11 und 15 Uhr hat sich der gastgebende Turn- und Sportverein zum Ziel gesetzt, junge Talente direkt mit regionalen Unternehmen in Kontakt zu bringen. Dies soll die berufliche Orientierung zukünftiger Schulabgänger fördern und die lokale Wirtschaft stärken.

Talent-Treff: Elf Ausbildungsbetriebe sind in Obenhausen dabei

Neben den Spielern der teilnehmenden U16-Mannschaften, die ab 10.30 Uhr am Waldsportplatz einen letzten sportlichen Vergleichstest vor der anstehenden Saison austragen, sollen auch alle weiteren interessierten Schüler und Eltern aus der Umgebung Einblicke in attraktive Zukunftschancen in der Region erhalten können. Mit von der Partie sind mit den Firmen Alois Müller, AOK, Butzbach, Beraterhaus Babenhausen, econtec MSR, Liebherr, Ceratizit, Raiffeisenbank Schwaben Mitte, Rattpack, VenSol Neue Energien und wieland elf namhafte Ausbildungsbetriebe, die mit jungen Menschen über ihre berufliche Zukunft ins Gespräch kommen wollen. Viele davon bieten über die klassische Lehre hinaus auch ein duales Studium an und freuen sich über Interessenten.

Am U16-Fußballturnier nehmen die SGM Aufheim/Holzschwang/Pfaffenhofen, SV Beuren, FV Altenstadt, JFG Hasel-Roth-Günz, der Titelverteidiger SV Grafertshofen sowie die heimische SGM Rothtal teil. Ein buntes Rahmenprogramm inklusive Gewinnspiel mit zwei E-Scooter als Preis, Hüpfburg und Kinderschminken soll darüber hinaus für die Unterhaltung der ganzen Familie sorgen. (AZ)