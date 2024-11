So soll die Erschließung der Gartenstraße in Buch ablaufen

Zahlreiche geflickte Stellen im Asphalt und eine unebene Fahrbahn: Seit langem befindet sich die Gartenstraße in Buch in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb hat der Marktrat Ende Juli 2024 die erstmalige Erschließung der Straße beschlossen. Ebenfalls einstimmig hat das Gremium bei seiner Sitzung Ende Oktober 2024 die für diese Maßnahme notwendigen Planungsleistungen zum Preis von rund 52.000 Euro an ein Ingenieurbüro vergeben. Der Marktrat hat sich für eine Minimallösung aus Fahrbahnbelag, Straßenentwässerung und ergänzender Straßenbeleuchtung entschieden. Dennoch ist der Ärger groß. Anliegerinnen und Anlieger beklagen, dass sie hohe Kosten tragen müssen.

