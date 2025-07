CSU schlägt Kerstin Lutz als Bürgermeisterkandidatin für Weißenhorn vor

Hat in Weißenhorn künftig eine Frau das Sagen im Rathaus? Wenn die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl 2026 dem Vorschlag der CSU folgen, dann wäre das der Fall. Einstimmig hat sich der CSU-Ortsvorstand Weißenhorn jüngst für Kerstin Lutz, derzeit Zweite Bürgermeisterin der Stadt, als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im März ausgesprochen. Final werde die Nominierung im Oktober durch die Mitglieder der CSU erfolgen, teilte der CSU-Ortsvorsitzender Philipp Hofmann am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Hofmann zeigt sich demnach erfreut über die klare Entscheidung: „Kerstin Lutz ist fachlich kompetent, kommunalpolitisch erfahren und in Weißenhorn fest verwurzelt“, schreibt er. „Sie ist die richtige Kandidatin, um unsere Stadt in die Zukunft zu führen. Wir freuen uns sehr, dass sie bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen.“

Lutz berichtet von vielen positiven Rückmeldungen aus der Bürgerschaft

Die Kandidatin selbst, 38 Jahre alt, wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Ich möchte mich nun voll und ganz in den Dienst unserer Heimatstadt stellen und gemeinsam mit Stadtrat und Verwaltung daran arbeiten, Weißenhorn fit für die kommenden Jahre zu machen.“ Lutz betont, dass sie ihre Entscheidung mit Bedacht getroffen hat: „Ich habe mir diese Kandidatur reiflich überlegt. Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bürgerschaft haben mich bestärkt.“

Die gebürtige Weißenhornerin bringt neben einem abgeschlossenen Verwaltungsstudium umfassende berufliche und politische Erfahrung mit. Seit mehr als zehn Jahren trägt sie umfassende Personal- und Budgetverantwortung. So war sie laut Pressemitteilung bereits in verschiedenen Führungspositionen im öffentlichen Dienst tätig. Aktuell leitet sie im Landratsamt Neu-Ulm den Fachbereich für Schule, Kindergarten, Sport und Kultur. Kommunalpolitisch trägt sie bereits seit mehr als zehn Jahren Verantwortung: seit 2015 als Mitglied des Stadtrats und seit 2020 zudem als Zweite Bürgermeisterin und damit erste Stellvertreterin des amtierenden Bürgermeisters Wolfgang Fendt. Er wird bekanntlich zur nächsten Wahl nicht mehr antreten.

CSU Weißenhorn: „Starke Persönlichkeit mit klarem Kompass“

Inhaltlich setzt die CSU-Kandidatin nach eigenen Angaben auf eine breite Themenpalette – vom Kita-Ausbau über die Sanierung der Mittelschule und die Fertigstellung von Museum sowie Feuerwehrgebäude bis hin zur dringend notwendigen Wiedereröffnung der Kleinschwimmhalle. Auch die Pflege der Infrastruktur, Ausbau des Hochwasserschutzes, Investitionen in die Ortsteile und eine moderne Verwaltung gehören zu ihren Schwerpunkten. Als Bürgermeisterin wolle sie einerseits Projekte umsetzen, andererseits für die Menschen da sein: „Auf Augenhöhe, ansprechbar, nah an den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.“ Sie sei überzeugt: Nur gemeinsam mit Verwaltung, Stadtrat, Vereinen, Wirtschaft und den Menschen in Weißenhorn lasse sich die Stadt positiv weiterentwickeln. „Dafür möchte ich Verantwortung übernehmen“, sagt Lutz.

Die CSU Weißenhorn sieht in ihr eine starke Persönlichkeit mit klarem Kompass, die Erfahrung, Heimatverbundenheit und Zukunftsorientierung vereint. „Wir freuen uns auf einen engagierten Wahlkampf mit Kerstin Lutz an der Spitze – für ein starkes, lebenswertes Weißenhorn“, schreibt Franz Josef Niebling, CSU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Mit Lutz trete eine Kandidatin an, die weit über die CSU hinaus strahle. „Eine Bürgermeisterin für alle“, betont er. (AZ)