Bürgerversammlung in Hegelhofen: Rüstzeug gegen die nächste Überflutung

Normalerweise plätschert die Roth friedlich an Hegelhofen vorbei. Doch im Juni 2024 herrschte auch in dem kleinen Weißenhorner Ortsteil entlang des Flüsschens der Ausnahmezustand. Entsprechend groß ist seither die Angst vor dem nächsten schlimmen Hochwasser. Wo gab es vor einem Jahr Probleme? Welche Schutzmaßnahmen lassen sich umsetzen, um die Wassermassen künftig besser in Zaum zu halten? Darüber ist am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung in Hegelhofen diskutiert worden.

