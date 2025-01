Erster großer Auftritt des Liederkranz Vöhringen mit neuer Dirigentin

Es gab zwar verschiedentlich schon kleinere Auftritte mit der neuen Dirigentin Shanna Schock, aber die Besucherinnen und Besucher des Konzertabends des Liederkranz Vöhringen erwartet am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus dennoch eine Premiere – ein bunter Mix aller Stilrichtungen. Der Chor will mit musikalischer Vielfalt glänzen, die Crazy Girls aus Regglisweiler treten mit akrobatischen Tänzen auf, und ein lebendiger roter Faden, der durch das Programm leiten wird, sind Mitglieder des Neu-Ulmer Theaters Luftschloss.



Im März 2023 hat Shanna Schock den Chor aus den Händen von Hans Gutter übernommen, der den Liederkranz über 40 Jahre leitete. Aus dieser Zeit sind spektakuläre Inszenierungen noch in guter Erinnerung. So ist zum Beispiel das Singen in englischer Sprache kein Tabu mehr.

Liederkranz Vöhringen möchte sich beim Auftritt im neuen Stil vorstellen

Der Liederkranz, den es seit 137 Jahren gibt, ist eine feste Größe im städtischen Kulturleben. Das will er auch bleiben. Wer einen Blick aufs Programm werfen durfte, wird feststellen, dass die Sängerinnen und Sänger nur eines wollen: sich den Gästen im neuen Stil vorstellen. Und der wird bunt – vom „Gewand“ bis zur Musik.

Dirigentin Schock ist seit ihrem siebten Lebensjahr mit Musik verbandelt. Sie lernte Klavier, besuchte in ihrem Herkunftsland Kasachstan die Musikfachschule, Musik war und ist ihr Leben. Die Vorfreude bei den Sängerinnen und Sängern ist groß. Wie der stellvertretende Vorsitzende Hubert Günther mitteilt, verlief der Vorverkauf über die Mitglieder gut. An der Abendkasse werden noch Resttickets zu haben sein. Man kann die Karten auch reservieren lassen. Kontaktdaten: E-Mail: Liederkranz-Voehringen@gmx.de oder Telefon/WhatsApp 0151/16839926.