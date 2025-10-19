Wenn Depression so sehr lähmt, dass sogar der Kühlschrank leer bleibt

Ein Notfallpaket der Neu-Ulmer Tafel hilft Frau K. und ihrem Sohn über die ersten zwei, drei Tage. Die Alleinerziehende bekommt seit zwei Monaten kein Arbeitslosengeld mehr, als sie sich beim Sozialpsychiatrischen Dienst im Kreis Neu-Ulm meldet. Dort lernt die psychisch schwer angeschlagene Frau, dass die Dinge nicht perfekt sein müssen, und findet zurück in die Spur.

Frau K. leidet an einer Depression. Viele Erkrankte klagen anfangs über Leistungsabfall und körperliche Beschwerden, Appetitverlust und Schlafstörungen. Lustlosigkeit nimmt zu und die Fähigkeit, sich zu entscheiden, schwindet. Manche Menschen fühlen Gleichgültigkeit, andere Traurigkeit, wieder andere sind innerlich unruhig oder spüren Ängste.

Sozialpsychiatrischer Dienst Neu-Ulm unterstützt alleinerziehende Mutter in der Krise

Als Frau K. beim SpDi Hilfe sucht, lebt sie seit zwei Jahren wieder im Kreis Neu-Ulm. Nach einer gescheiterten Ehe mit einem gewalttätigen Mann ist sie aus Schleswig-Holstein nach Bayern zurückgezogen. Der fünfjährige Sohn der Alleinerziehenden erkrankt, sie kümmert sich um ihn. Wegen zu hoher Fehlzeiten wird ihr befristeter Vertrag als Industriekauffrau nicht verlängert. Dann läuft das Arbeitslosengeld aus. Der Mann zahlt keinen Unterhalt, das Verfahren liegt seit einiger Zeit bei Gericht. Die geringen Reserven sind aufgebraucht.

Seit Frau K. kein Arbeitslosengeld mehr bekommt, zahlt sie keine Miete mehr, die Kündigung der Wohnung droht. Außerdem müsste sie operiert werden, doch den Termin verschiebt sie wieder und wieder. Ein soziales Netzwerk, das sie auffangen könnte, gibt es nicht: die Eltern leben in Australien, einen Freundeskreis konnte sie nicht aufbauen.

Eine Depression trifft jeden fünften bis sechsten Menschen in Deutschland

Jetzt ist der Kühlschrank leer und Frau K. weiß nicht, wie sie all die Aufgaben stemmen soll. „Als Kind hatte sie auch gelernt, dass man keine Hilfe annehmen soll und dass man das Leben mit all seinen Aufgaben selbst bewältigen muss“, erzählt Wolfgang Mohr über die Frau. Alles andere sei eine Schande, hatte man ihr beigebracht. Mohr, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas im Kreis Neu-Ulm, ist Diplom-Psychologe und systemischer Familientherapeut. Er erzählt den Fall von Frau K., die mit der Hilfe einer Beraterin Lösungen fand.

Depressive Störungen gehören hinsichtlich ihrer Schwere zu den am meisten unterschätzten Erkrankungen, warnt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, ältere Menschen öfter als junge. Studien zufolge erkrankt etwa jeder fünfte bis sechste Erwachsene im Lauf des Lebens daran. Die Ursachen sind komplex, die häufigsten Therapieformen sind medikamentöse Behandlung und Psychotherapie.

Tafel Neu-Ulm und Kartei der Not sichern Familie von Frau K. ab

Mohr erinnert sich: „In der ersten Beratung versuchten wir die anstehenden Aufgaben zu definieren und ihrer Wichtigkeit entsprechend zu sortieren.“ Außerdem half der SpDi ihr zu einem Lebensmittelpaket der Tafel, damit Frau K. und ihr Sohn etwas zu essen hatten. Zum nächsten Treffen brachte die Frau wichtige Unterlagen mit, die sie dort sortierte. Anschließend meldete sich die Alleinerziehende bei der Schuldnerberatung – und suchte mit beim SpDi nach einer Erklärung für ihre Lage.

„Da sie immer versuchte, alles perfekt zu machen, kamen immer mehr Bereiche in ihrem Leben aus dem Gleichgewicht“, beschreibt der Psychologe. Frau K. habe gelernt zu akzeptieren, dass sie sich nicht perfekt um ihr Kind kümmern und noch Vollzeit arbeiten gehen konnte. Sie habe sich damit anfreunden können, dass es eine Überlebensstrategie ist, Hilfen anzunehmen. „Die Fähigkeit, unvollkommen zu handeln, ist bereits vorhanden, nur oft unbewusst“, erklärt Mohr. Frau K. übte, Situationen wahrzunehmen, in denen sie nicht perfekt ist. Dann versuchte sie, dieses Verhaltensrepertoire schrittweise zu erweitern.

Therapie und Beratung als wichtige Stütze für psychisch kranke Frau

Die Kartei der Not bewilligte einen Antrag auf Unterstützung zum Lebensunterhalt. So war die Grundversorgung der Familie kurzfristig gesichert. Frau K. konnte sich aufs Schreiben von Bewerbungen konzentrieren und fand einen neuen Arbeitsplatz.

Innerhalb eines Jahres nahm Frau K. sechs Beratungstermine wahr, bis sie einen Therapieplatz bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten fand. Auch in den darauffolgenden zwei Jahren kam sie unregelmäßig begleitend zur Beratung beim SpDi, der den Kontakt zur Absicherung und als Anlaufstation aufrechterhält. „Die Beraterin steht in regelmäßigem Kontakt mit Frau K. und begleitet sie weiter über die vielen Fallstricke des Lebens, die man mit der Niedergeschlagenheit der Depression nicht einfach so überwindet“, berichtet Mohr.

Der Sozialpsychiatrische Dienst im Kreis Neu-Ulm Standort Illertissen: Unterer Graben 7, 89257 Illertissen

Standort Neu-Ulm: Heinz-Rühmann-Straße 7, 89231 Neu-Ulm

Telefon: 0731/73424

E-Mail: spdi.neu-ulm@caritas-augsburg.de

Web: caritas-augsburg.de/sozialpsychiatrischer-dienst-neu-ulm