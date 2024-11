Der TSV Buch wirft einen Blick zurück im Zorn

Es ist so etwas wie ein länderübergeifender Austausch, was am fünften Spieltag der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga stattfindet. Der TSV Buch fährt nach Oberschwaben zum FV Ravensburg II. Türkspor Neu-Ulm hat am Samstag (14.30 Uhr) mit dem SV Oberzell eine Mannschaft aus Oberschwaben zu Gast. Die ist für die Neu-Ulmer in sportlicher Hinsicht eine Unbekannte.

Türkspor Neu-Ulm gegen Oberzell

Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran kann herzlich wenig über die Kicker aus dem Ravensburger Stadtteil berichten – höchstens, dass dort ein bulliger Stürmer unterwegs sein soll. Viel gebracht hat der seinen Oberzellern bislang allerdings nicht, denn die sind nach vier Spielen immer noch ohne Sieg. Stürmer mit Ladehemmung: ein Problem, dass auch Demirkiran gut kennt. Mit Deniz Erten und Miguel Malheiro Araujo verfügt man in Neu-Ulm eigentlich über zwei Topangreifer. „Die brauchen wieder Erfolgserlebnisse und müssen ihre Flaute überwinden“, sagt Demirkiran. Wenn jeder von den beiden sieben oder acht Tore mehr auf seinem Konto hätte, würde seine Mannschaft in der Aufstiegsrunde mitspielen, ist sich der Trainer von Türkspor sicher. Noch steht Türkspor Neu-Ulm auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Knapp über dem Strich, findet sich momentan der TSV Buch wieder und der fährt am Sonntag (Spielbeginn 13 Uhr) ins Oberschwäbische. Trainer Harry Haug und seine Mannschaft bekommen es dort mit der punktgleichen zweiten Garnitur des FV Ravensburg zu tun. Ein Duell, das es so auch noch nicht gab und das deswegen ebenfalls in die Schublade der großen Unbekannten gesteckt werden kann. Für die Bucher geht es in Ravensburg nicht zuletzt auch darum, die unnötige Niederlage gegen Türkgücü Ulm auszumerzen. Die Ulmer ihrerseits haben vom glücklichen und späten 1:0 in Buch profitiert und stehen mit zehn Punkten auf dem Konto an der Spitze der Tabelle der Abstiegsrunde. Ulm empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) in Einsingen den SV Ochsenhausen.

Drei Spiele in der Aufstiegsrunde, drei Pleiten und zwei davon gleich richtig deftig (0:5, 1:6) stehen im Augenblick für Srbija Ulm zu Buche. Am Samstag (14.30 Uhr) wird es für Srbija bei Tabellenführer VfB Friedrichshafen erneut richtig schwierig. Die SSG Ulm ist zeitgleich beim FV Rot-Weiß Weiler im Allgäu zu Gast und der FC Blaubeuren empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den TSV Heimenkirch.