Für den guten Zweck „schön“ gemacht werden

Square Dance, Poetry Slam oder doch eine Führung durch den Kirchturm? Das Programm der dritten Dettinger Kool-Tour-Nacht am 27. Juli ist vielseitig. Die Veranstaltung startet um 19 Uhr und findet in acht verschiedenen Räumlichkeiten im Ortskern statt. Für jeden Standort gibt es zwei verschiedene Programmpunkte, die jeweils 45 Minuten dauern. Über den Abend verteilt kann man so vier verschiedene Dinge erleben.

Thema der Benefizveranstaltung zugunsten des Förderkreises für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm ist „Schönmacherei“. Und das soll auch ein Highlight im Programm darstellen: sich „schön“ machen lassen, von Kopf bis Fuß. Für einen symbolischen Preis von einem Euro können jeweils elf Personen gleichzeitig Platz nehmen und eine Frisur, eine Wellness-Massage, Tattoos, Make-up oder eine Bartpflege in Anspruch nehmen.

Auch „nicht so Schönes“ soll bei der Dettinger Kool-Tour-Nacht thematisiert werden

Unter der Moderation von Bürgermeister Alois Ruf und Dirigentin Monika Härle soll es in einer Talkrunde außerdem um Momente gehen, die nicht so schön – oder wieder schön – sind. Als Talkgäste geladen sind Elvira Wäckerle, Vorstandsvorsitzende vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm, sowie zwei ältere Herren, die von der Kriegs- und Nachkriegszeit erzählen.

Organisiert wird die Veranstaltung von Mitgliedern des Turnvereins. Sie haben 2014 das Vereinsjubiläum organisiert und Spaß daran, im Ort etwas anzubieten. Dieses Mal mussten sie viel Durchhaltevermögen beweisen: Da alle Programmpunkte ohne Gage sein sollen, gab es viele Absagen, aber immer wieder auch neue Ideen. So konnten letztendlich doch Unterstützer und Mitmacher gefunden werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Website des TV Dettingen zu finden (tv-dettingen.de). (AZ)