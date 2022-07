Kool-Tour-Nacht steht unter dem Motto "Mitten im Glück"

Für ihre Idee sind die Organisatoren des Turnvereins Dettingen bereits ausgezeichnet worden. So soll die zweite Auflage jetzt ablaufen.

Im Jahr 2018 feierte die Kool-Tour-Nacht des Turnvereins Dettingen Premiere. Unter dem Motto "Mitten im Glück" findet jetzt die zweite Auflage am Samstag, 30. Juli, statt.

Mit der Veranstaltung hat das Team am Ideenwettbewerb „Gemeinsam Schaffen“ des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz teilgenommen und wurde von Minister Peter Hauk zusammen mit 41 anderen Projektideen von 141 Einsendungen ausgezeichnet. „Mitten im Glück“ ist deswegen auch das Organisationsteam mit etwa 100 Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen. Das soll sich auch in einer Nacht, gefüllt mit Lebenslust, schönen Künsten, Aktivität, Genuss und einfach allem, was Menschen glücklich machen kann, widerspiegeln.

Minister Hauk eröffnet die zweite Kool-Tour-Nacht in Dettingen

Für die Besucherinnen und Besucher gibt es an diesem Abend viele Angebote aus den Bereichen Musik, Tanz, Sport, Literatur, Wissen und eine Ausstellung, die die glücklichen Momente der Vergangenheit und Gegenwart aufspürt. Dazwischen verspricht eine Bar- und Bistromeile auf dem Schulhof kulinarische Besonderheiten. Mit 100 Gläsern Sekt, allen Akteuren und Minister Peter Hauk wird dann die zweite Kool-Tour-Nacht "Mitten im Glück" am 30. Juli um 19 Uhr eröffnet.

Im Proberaum des Männerchors berichtet Reinhold Buck von seinen Erlebnissen auf dem Camino del Norte und Hanna Münch und Katrin Jantz von den Guten Clowns erzählen die Geschichte „Hoffentlich gibt es im Himmel Currywurst & Kuchen“. Im Proberaum der Musikkapelle singt der Chor Horizont Lieder, die gute Laune bringen und Balsam für die Seele sind.

Auch ein Künstler aus Altenstadt ist mit dabei

Vor allem Kinder und Jugendliche spricht der Workshop „Flow Arts“ mit verschiedenen Requisiten im Gymnastikraum an. In der Schulturnhalle gibt es für alle Altersgruppen ein Tanzangebot. In der Bücherei geht es um den Weg von der Idee bis zum fertigen Kinderbuch, dazwischen überrascht ein literarischer Wettbewerb. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wird eine Turmführung angeboten und der Kirchenchor singt. Im Dorfgemeinschaftshaus spielt die Gruppe 4Stage Coversongs, dazwischen verzaubert Singer-Songwriter Maximilian Jäger aus Altenstadt das Publikum.

Ab 19.30 öffnet auch die Ausstellung im Haus St. Franziskus mit dem Thema „Glückskinder – Vom Glück, Mensch zu sein“. Unter dem Thema „Vom Glück, aktiv zu sein“ gibt es zudem die Möglichkeit, auf dem Beachvolleyballfeld Slackline auszuprobieren oder gemeinsam Boccia zu spielen. Und schließlich läuft auf dem Schulhof ein Stummfilm, flackert eine „Glücksspirale“ und überrascht die Illumination „Lichtblicke“. Mit einem Trompetenstück von Werner Kohler endet um 23.30 Uhr die zweite Kool-Tour-Nacht in Dettingen. (AZ)