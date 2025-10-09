Diamantene Hochzeit in Aufheim: Ehepaar verzichtet auf große Feier und spendet für den Tierschutz

Ein beachtliches Ehejubiläum haben Renate und Dieter Kleemann am Donnerstag in Aufheim gefeiert, nämlich die Diamantene Hochzeit 60 Jahre nach dem gemeinsamen Ja-Wort. „Jung Heiraten war im Jahr 1965 allerdings nicht ganz einfach, ich war ja noch nicht volljährig und wer unter 21 Jahre war, brauchte die Unterschrift der Erziehungsberechtigten zur Eheschließung“, erinnert sich die gelernte Verkäuferin dennoch gerne zurück. Als Heimatvertriebene aus dem Sudetenland kam sie einst mit ihrer Mutter in Ulm an. In der Nachbarschaft hat sie dann ihren künftigen Ehemann Dieter kennengelernt, der ebenfalls in Ulm beheimatet war.

Dieter Kleemann hatte schon bald seinen beruflichen Weg bei der Firma Käßbohrer begonnen und daraus wurden 34 Berufsjahre. Er bildete sich im Lauf der Jahre ständig weiter und hatte letztendlich 25 Jahre als Betriebsrat in führenden Positionen alle Höhen und Tiefen des Unternehmens miterlebt. Er ist auch heute noch überzeugt, in kritischen Situationen und unzähligen Gesprächen mit Betriebsleitung und Belegschaft faire Lösungen für alle Beteiligten gefunden zu haben.

Ihren Kater haben sie über die Katzenhilfe Langenau bekommen

„Auch wenn es mittlerweile gilt gesundheitlich Abstriche zu machen, haben wir eine schöne Zeit erleben dürfen“, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir waren begeisterte Skifahrer, mit unserem DKW Junior waren wir schon Anfang der 1960er-Jahre wenige der ersten Jugoslawien-Urlauber. Damals gab es noch keine Hotels oder Ferienwohnungen. Eine Unterkunft gab es nur privat, die vorab nicht gebucht werden konnte.“ Die Rechnung habe man beim Bürgermeister bezahlen müssen, berichten sie zur Ergänzung einiger ihrer Anekdoten aus vergangenen Zeiten.

Das kinderlose Ehepaar wird seine Diamant-Hochzeit nicht groß feiern, freut sich jedoch, dass die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf aufgrund jahrelanger privater Verbindungen am Wochenende vorbei kommt. „Wir haben unseren Kater Henry über die Katzenhilfe Langenau bekommen“, erzählen Renate und Dieter Kleemann. „Als wir mitbekamen, welch enorme Kosten das Tierheim für Nahrung und Betrieb hat, wollen wir statt einer großen Feier einen ordentlichen Betrag spenden.“ Da im Tierheim weder ein geeigneter Anhänger für Beschaffungen und Einkäufe, geschweige denn ein Zelt für diverse Veranstaltungen rund um die Einrichtung vorhanden ist, haben sich die beiden Katzenfreunde für diese Anschaffungen bereit erklärt.