Sieben Stunden, 18 Spielstätten: Das ist das Programm für die Illertisser Musiknacht 2025

Wenn man es ganz genau nimmt, beginnt die Illertisser Musiknacht um 18.55 Uhr: Dann startet die erste Shuttlebus-Fahrt am Altenstadter Bahnhof. Das Musikprogramm beginnt fünf Minuten später. Gespielt wird an 18 Orten, das sind drei Spielstätten mehr als vor einem Jahr. Eine kam so kurzfristig dazu, dass sie es nicht mehr auf die Flyer und Plakate geschafft hat.

Der Pendelbus hat sich in den Vorjahren bewährt. Nach der Fahrt von Altenstadt über Untereichen und Herrenstetten zum Illertisser Bahnhof rollt der Bus weiter nach Dietenheim und wieder zurück. Ab 18.55 Uhr (Altenstadt) beziehungsweise 19.25 Uhr (Dietenheim, Illertisser Straße) kommen Fahrgäste stündlich zur Musiknacht. Die letzte Fahrt Richtung Dietenheim beginnt am Illertisser Bahnhof um 1.15 Uhr, die letzte Fahrt nach Altenstadt um 1.40 Uhr. Um 2 Uhr endet das Programm, die Sperrstunde ist für alle Lokale verbindlich.

Icon Galerie 53 Bilder An 15 Orten in der Stadt wurde bis 2 Uhr nachts Musik gemacht und gefeiert. Viele Eindrücke von einer eindrucksvollen Nacht in Illertissen.

18 Spielorte bei der Illertisser Musiknacht am 2. Oktober 2025

Alle Lokale, das sind diesmal 18 Spielorte. Neu dabei sind die evangelische Kirche, wo die ökumenische Lobpreis-Band „Kommt und singt mit uns“ spielt, und das benachbarte Jochen-Klepper-Haus der Kirchengemeinde. Dort geben Toxic Blue Soul und Blues Rock mit Groove zum Besten. Eine weitere Spielstätte ist neu dabei: Die DJs Helge und Jonas legen unter dem Motto „Heiße Seelen & heißer Beet“ im Backhaus Häussler in der Dietenheimer Straße auf. Die Anmeldung kam zu spät bei der Stadt an, um dieses Angebot auf Flugzettel und Plakate zu drucken.

Das Bistro s‘Eck beteiligt sich nach einer Pause wieder. Im Vorjahr setzte der Wirt aus, weil sich der Aufwand auf der kleinen eigenen Fläche nicht lohnte, in diesem Jahr übernimmt er auch die Bewirtung auf dem Marktplatz. Dort traten im Vorjahr Bagad und Kevrenn aus Carnac im Dunklen auf, weil der eingeplante Veranstalter kurzfristig ausgefallen war. Diesmal soll es hell werden – und hart: mit der ACDC-Coverband Big Gunz. In der Nachbarschaft ist noch mehr los: Im Café am Markt spielten Crossover, im L‘Angolo gibt es eine 80er- und 90er-Party mit DJ MM-Eighty, in der Café Bar AM an der Einmündung der Bräuhausstraße legt DJ Takis auf und im Taxim in der Hauptstraße DJ Rosso.

Bands, DJs und Chöre bilden das Programm

Im Alten Feuerwehrhaus spielen wieder die Maybacher, in der Schranne geben in diesem Jahr Pigass and the Hoodlums Rock‘n‘Roll zum Besten. Wie im Vorjahr steht im Adler Wirthaussingen für Jedermann auf dem Programm und in der Krone spielen The Horny Ballz Rock aus den 80er-Jahren. Erst im Juli stand die Band in Illertissen auf der Bühne, sie war bei „Life im Sperrbezirk“ auf dem Marktplatz kurzfristig für die Sonic Boom Band eingesprungen.

In St. Martin sind neben der Big Band des Kollegs verschiedene Chöre der Kirchenmusik St. Martin und des Kollegs zuhören. Ein paar Meter weiter im Casa Melente gibt es elektronische Musik von Mx b2b Constant, Ric und Marcel Fröhlich. In Weinhandlung Vollmann übernehmen mit W.O.X „Stammgäste“ der Musiknacht die Unterhaltung.

Illertissen feiert: Neuheiten und bewährte Highlights bei der Musiknacht 2025

Wer einige zusätzliche Schritte in Kauf nimmt, bekommt im Jugendhaus Chillout-Musik zu hören. Im Café Carina nahe den Supermärkten in der Friedrich-Ebert-Straße will die Partyband Big Fun ihrem Namen alle Ehre bereiten. Und in der Iller-Factory nahe dem Bahnübergang an der Dietenheimer Straße macht die Combo Six Musik.

Wie zuletzt sind die Straßen in der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Besucherinnen und Besucher dürfen nicht stark betrunken sein oder unter Drogeneinfluss stehen. Alkohol, Cannabis, Glasflaschen und Gläser dürfen nicht mitgebracht werden, das Gleiche gilt für Feuerwerkskörper, Waffen und ähnliches. Neben der Polizei wird ein Sicherheitsdienst im Einsatz sein.