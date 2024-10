Die Illertisser Musiknacht war „crazy“ und voller Überraschungen

Am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit wurde in der Illertisser Innenstadt bis nach Mitternacht ausgiebig gefeiert: in den für Musik und Gastronomie abgegrenzten Arealen mit Anstoßen, Tanzen oder Schwofen und außerhalb bei Gesprächsrunden, Zigarettenpausen oder auch für ein kurzes Nickerchen auf den Bänken rund um den Marktplatz. Dass es ausgerechnet direkt an diesem zentralen Platz dunkel blieb, sorgte für Verwunderung. So fanden die schönen Formationen der bretonischen Tanzgruppe Kevrenn Alré mit dem Spiel der Bagad Arvorizion Karnag im Schatten der Bäume statt.

