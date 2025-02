Das ist beim Vöhringer Kulturprogramm geboten

Bürgermeister Michael Neher und der Leiter des Kulturamtes, Volker Drastik, sind stolz auf das vielseitige Angebot aus verschiedenen Genres im neuen Programm für das Vöhringer Kulturabonnement 2025/2026. Bei dieser Auswahl an „geballter Kultur“ sollen alle Kulturbegeisterten und die, die es werden wollen, auf ihre Kosten kommen. Wie in den Vorjahren gibt es sieben Abo-Veranstaltungen, die aus dem großen Angebot der Künstler- und Veranstaltungsagenturen herausgesucht wurden. Ein Überblick.

Das ist beim Vöhringer Kulturabonnement 2025/2026 geboten

Wie wäre es mit einer Reise in ein irisches Pub zur legendären Geschichte der „The Dubliner“? Unter dem Titel „Seven Drunken Nights“ geht es am Freitag, 17. Oktober, um 20 Uhr um die Geschichte der Band „The Dubliners“. 50 Jahre lang dauert deren Erfolg schon an und wird die Eröffnungsveranstaltung des Abos sein.

Sie haben schottische Vorfahren, bayerische Wurzeln und ein weltoffenes Gemüt: Die Brüder Stofferl, Michael und Karl Well besingen am Samstag, 15. November, um 20 Uhr, Bayern und den Rest der Welt.

Wie keine andere steht die Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum seit vielen Jahren für authentische Gospelmusik. Sie versteht sich als Brückenbauerin zwischen Menschen und Kulturen und ist am Freitag, 12. Dezember, um 20 Uhr zu Gast im Kulturzentrum.

Was ist Leben? Zufall? Witz? Oder doch nur ein Geschäft? Dieser Frage geht am Samstag, 24. Januar 2026, um 20 Uhr, Andreas Rebers nach. Für ihn ist die Bühne das Schlachtfeld im Kampf gegen den Überwachungskapitalismus und die digitale Diktatur. Er paart Mutterwitz mit Musik und ist spontan kreativ.

Zum ersten mal seit drei Jahren wurden die Preise für das Vöhringer Kulturabo erhöht

Die magische Welt des Varietés öffnet sich am Samstag, 21. Februar 2026, um 20 Uhr, mit Stephan Masur. Das Programm verspricht sinnliche Lebensfreude und Unterhaltung durch eine international besetzte Truppe, die ihre Liebe zum Varieté entdeckt hat. Es wird eine poetische Jonglage aus Artistik und geistreicher Comedy und was gewiss nicht fehlen darf, sind magische Momente der Zauberei.

Seine Posaunenkunst ist bekannt: Damit verzaubert Zoltán Kiss das Publikum. Seine Technik entwickelte er nahezu autodidaktisch und ließ sich von berühmten Trompetern inspirieren. Er spielt als Solist und in Ensembles der Kammermusik. Zusammen mit der Brass-Band Oberschwaben Allgäu ist er am Sonntag, 15. März 2026, um 20 Uhr zu Gast im Vöhringer Abo-Programm. „Spatz und Engel“ ist als ein Schauspiel mit Livemusik überschrieben, das die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft am Samstag, 9. Mai 2026, um 20 Uhr, erzählt. Es geht um Édith Piaf, auch Spatz von Paris genannt, und Marlene Dietrich, die ihren Durchbruch in dem Film „Der blaue Engel“ hatte. Zwei außergewöhnliche Frauen, die sich in New York kennenlernten und abseits von Presse und Öffentlichkeit eine langjährige Freundschaft pflegten. Die bekanntesten Chansons werden an diesem Abend wieder zu neuem Leben erweckt. Die Preise für das siebenteilige Abo sind nach drei Jahren erstmals um fünf Euro in jeder Kategorie angehoben worden. Ausgenommen von der Erhöhung wurde das Schnupperabo, das bei 36 Euro bleibt. Die neuen Kosten betragen: Erste Kategorie 165 Euro, Zweite Kategorie 120 Euro.