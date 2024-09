Dietenheimer Firma entwickelt Garn aus Hanf und Bio-Baumwolle

Die Dietenheimer Spinnerei Gebr. Otto, eine der letzten in Deutschland, tüftelt seit einigen Monaten an einer Mischung aus Bio-Baumwolle und nativem, in Deutschland angebauten Hanf. Hanffasern stoßen in der Textilindustrie derzeit vermehrt auf Interesse, weil die Pflanze im Vergleich zu Baumwolle als anspruchslos gilt. Für ihren Anbau ist deutlich weniger Wasser nötig. Außerdem wächst Hanf nicht nur in warmen, notorisch wasserarmen Gegenden – sondern auch in Deutschland.

„Fasern aus Hanf gibt es an sich schon lange“, wird Geschäftsführer Andreas Merkel in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Die Faser ist etwas gröber und ‚störrischer‘ als Baumwolle, ein bisschen wie Leinen.“ Ebenso wie bei Leinen wurde bisher hauptsächlich mit Faserbündeln gearbeitet.

Gebr. Otto entwickelt neuen Garn aus Hanf und Baumwolle

Dank eines neuen Aufschlussverfahrens, vorgenommen durch einen regionalen Projektpartner, entstehen nun einzelne, elementare Fasern. Diese werden verkürzt, denn mit acht bis zwölf Zentimetern sind Hanffasern deutlich länger als Baumwollfasern. Selbst Extralangstapelbaumwolle erreicht nicht mehr als 35 bis 38 Millimeter. Im Fachjargon spricht man vom „Cottonisieren“ der Hanffasern, die Gebr. Otto mit Bio-Baumwolle kombiniert.

Ganz einfach war der Weg zum guten Ergebnis nach Unternehmensangaben nicht, denn in der Verarbeitung unterscheiden sich die Anforderungen von Hanf deutlich von denen von Baumwolle. Andreas Merkel: „Als Baumwollspinnerei sind unsere Bedingungen – Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter – in der Produktion optimal auf Baumwolle ausgelegt. Um die Staubentwicklung zu begrenzen, erfordert Hanf allerdings eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit, die wiederum bei der Baumwolle zu Verklebungen führen kann.“

Dietenheimer Unternehmen setzt auf Solarstrom

Gebr. Otto verspinnt den deutschen Winterhanf mit Virgin-Bio-Baumwolle im Verhältnis 25:75. „Wir haben mit zwei Garnfeinheiten gute Ergebnisse erreicht“, berichtet Merkel. Auf der Leitmesse Techtextil haben das Unternehmen bereits verschiedene Anfragen zur Bemusterung bekommen. Interesse an der neuen Hanf-Baumwoll-Mischung verzeichnet Otto im Bereich Flach- und Rundstrick genauso wie bei Webereien.

Auf Umweltfreundlichkeit achtet das inhabergeführtes Familienunternehmen eigenen Angaben zufolge nicht nur in der Enwicklung. Als Beispiel führt Geschäftsführer Merkel den Ausbau der Solaranlage auf dem Dach des Balzheimer Otto-Werkes an. Rund 930.000 Kilowattstunden Energie produziert diese fußballfeldgroße Anlage jedes Jahr. Für eine deutliche Erweiterung des Solarparks laufen bereits die Genehmigungsverfahren. Neben der Solarenergie ist Wasserkraft ist Teil des Otto-Energiemixes: In Dietenheim brummt die Turbine seit der Unternehmensgründung 1901. (AZ)