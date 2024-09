Genügend Parkplätze? Neubaupläne in Dietenheim wecken Sorgen

Eine auffallend große Zuhörerschar hatte sich zur Septembersitzung des Gemeinderates der Stadt Dietenheim eingefunden. Das Interesse richtete sich vor allem auf die geplante Um- und Ausbausituation auf dem Gelände der vor eineinhalb Jahren geschlossenen Metzgerei Wellhäuser an der Ecke Kirchstraße/Hintere Meergasse. Dort will ein Investor das bestehende Wohn- und Gewerbegebäude teilweise abbrechen und in ein Mehrfamilienhaus mit 20 Mietwohnungen um- und ausbauen.

