Dietenheim

vor 35 Min.

Metzgerei Wellhäuser schließt nach 25 Jahren: Das sind die Gründe

Geschäftsführerin Klara Wellhäuser schließt die gleichnamige Metzgerei in Dietenheim im 25. Jahr ihres Bestehens.

Plus Schweren Herzens muss die Metzgerei Wellhäuser in Dietenheim schließen. Bei den Gründen berichtet die Geschäftsführerin von einer Gesamtgemengelage.

Von Michael Kroha

Die Metzgerei Wellhäuser in Dietenheim hätte in diesem Jahr eigentlich Grund zum Feiern: Im Oktober würde es das Unternehmen seit 25 Jahren geben. Doch ausgerechnet im Jahr des Jubiläums steht nun die Schließung an. Die Entscheidung hierzu sei schweren Herzens gefallen, sagt Geschäftsführerin Klara Wellhäuser. Aber es gebe mehrere Gründe, die nun dazu führen würden.

