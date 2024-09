Nach 25 Jahren in Illertissen: Familie betreibt jetzt griechisches Lokal in Dietenheim

25 Jahre lang hatte die Familie von Glykeria Sidiropoulou das „Alte Posthalterhaus“ in Illertissen betrieben, zum Jahresende 2023 ging diese Zeit zu Ende. Nun hat die jüngere Generation aus derselben Familie seit Ende Mai die Räume der früheren Szenekneipe „Quetsch“ in der Schlossstraße 5 in Dietenheim renoviert und das neue griechische Spezialitäten-Restaurant Gia Mas eröffnet.

Neustart in Dietenheim: Familie Sidiropoulou eröffnet Gia Mas

Der Name des Restaurants bedeutet in deutscher Sprache „Zum Wohl“, und Wirtin Christina Sidiropoulou, ihr Mann Pantelis Sidiropoulos und die beiden Töchter Boula und Glykeria sorgen nun dort für das Wohl ihrer Gäste. Die Speisekarte ist die gleiche geblieben, wie sie schon im „Alten Posthalterhaus“ in Gebrauch war, und auch in der Küche arbeiten dieselben Köche wie bisher in Illertissen, nämlich der Wirt Pantelis und sein Bruder Tasos.

Die frühere „Posthalter“-Wirtin, die derzeit im Urlaub ist, und ihre Familie freuen sich, dass sowohl neue Gäste aus Dietenheim als auch frühere Stammgäste aus Illertissen und Umgebung den Weg ins Gia Mas gefunden haben, wo 60 Plätze bereitstehen. Sämtliche Speisen, die auf einer eigenen Karte angeboten werden, können auch telefonisch bestellt und abgeholt werden. Das Lokal hat täglich außer montags und samstags von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstagmittag und Montag ganztags ist geschlossen.