Altes Posthalterhaus: Vom Postkutschenhalt zur modernen Gastlichkeit

Plus Sabrina Ariane Richardon führt als Gastronomin gewissermaßen eine Illertisser Tradition fort, für welche die Familie Eberle generationenlang prägend war.

Von Regina Langhans

Seit 25 Jahren wird das Alte Posthalterhaus an der Memminger Straße in Illertissen wieder bewirtschaftet. Seit Februar ist Sabrina Ariane Richardon die neue Inhaberin. Die Tradition des Hauses reicht aber noch viel weiter zurück, allein der Name erinnert an vergangene Zeiten. Denn mit dem Tod des letzten königlich-bayerischen Posthalters Anton Eberle 1885 war die Ära der Thurn- und Taxis‘schen Posthalterei an der einstigen Römer- und Handelsstraße zwischen Italien und Süddeutschland endgültig zu Ende. Den Wandel läutete die 1862 eröffnete Illertalbahn ein.

Während also das stattliche Gebäude über 100 Jahre in den Dornröschenschlaf versinkt, verliert sich auch die Geschichte der Posthalterfamilie Eberle. Urkundliches gibt es darüber wenig. Beide, Haus und Familie, kehrten aber wieder in die Illertisser Gegenwart zurück. Zum einen durch den früheren rührigen Stadtarchivar Egon Eberle, der im Zuge eigener Familienforschung etwaigen Nachfahren des letzten Posthalters Anton Eberle nachspürte. Zu seiner Enttäuschung stellte sich heraus, dass nicht er, sondern Georg Eberle, damals städtischer Hausmeister in Illertissen, ein Nachkomme der Posthalterfamilie Eberle ist.

