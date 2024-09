Der beste Spengler der Welt kommt aus Dietenheim

Dennis Gramm, 21-jähriger Spengler aus Dietenheim, krönte seine Erfolgsserie als württembergischer Landessieger und Deutscher Meister in seinem Handwerk mit dem Gewinn der Bronzemedaille beim „World Skills“-Wettbewerb, der Handwerks-Weltmeisterschaft im französischen Lyon. Hierzu hatten sich 1400 Spitzenfachkräfte aus 70 Ländern in 64 Berufsdisziplinen an vier Wettkampftagen einen intensiven Wettbewerb geliefert.

Wilhelm Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundessieger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis