Dennis Gramm aus Dietenheim ist Deutscher Meister im Spenglerhandwerk

Plus Nach dem Landestitel holt der 21 Jahre alte Spenglergeselle Dennis Gramm auch den Bundessieg in Kiel. Die Freude im Familienbetrieb in Dietenheim ist groß.

Von Wilhelm Schmid

In Dietenheim gibt es seit wenigen Tagen neben dem Stadtjubiläum einen weiteren Grund zum Feiern: Dennis Gramm ist Deutscher Meister im Spenglerhandwerk. Der 21-Jährige hat dazu in den vergangenen Monaten eine steile Karriere hingelegt: Nach Abschluss seiner Ausbildung im heimischen Betrieb wurde er bei der Gesellenprüfung Kammerbester im Bereich der Handwerkskammer Ulm. Von dort wurde er zum baden-württembergischen Landeswettbewerb weitergemeldet, wo er mit einem besonderen Werkstück namens „Schweizer Bogen“ den Titel des Landessiegers holte. Damit war er für die Deutsche Meisterschaft in Kiel qualifiziert.

Ausgerichtet wurde der Wettbewerb als „German Craft Skills“ vom Zentralverband Sanitär – Heizung – Klima (SHK) in mehreren Disziplinen, darunter auch in dem Handwerk, das in Norddeutschland als „Klempner“ bezeichnet wird. Aber Dennis Gramm und seine Eltern bevorzugen die in Süddeutschland gebräuchliche Berufsbezeichnung Spengler. Zur Meisterschaft reiste Dennis mit seinem Vater Kuno, dem Inhaber der gleichnamigen Spenglerei in Dietenheim, am Donnerstag, 16. November, nach Kiel. Nach gut 800 Kilometern Anreise durfte er am Abend die Prüfungswerkstatt in einer Messehalle besichtigen, wo für alle Teilnehmenden je ein komplett ausgerüsteter Arbeitsplatz vorbereitet war, zu dem zusätzlich eigenes Werkzeug mitgebracht werden durfte.

