Stadtkapelle Dietenheim beendet Jubiläumsjahr mit Konzert und Ausstellung

Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres anlässlich ihres 100. „Geburtstags“ lädt die Stadtkapelle Dietenheim für Samstag, 30. November, um 20 Uhr in die Stadthalle zu ihrem Jahreskonzert ein. Passend zum besonderen Anlass, der das ganze Jahr hindurch mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert wurde, hat Dirigentin Christina Klampfl das Programm als „Best-of“ aus den Konzerten der vergangenen Jahre zusammengestellt.

Stadtkapelle Dietenheim feiert mit „Best-of“-Konzert in der Stadthalle

Dazu gehören dramatische Musicalklänge, klassische Konzertmusik und fesselnde Filmmelodien. Zur Eröffnung des Jubiläums-Konzertabends zeigen die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der „Juka BaDiReWa“ – der gemeinsamen Jugendkapelle der Musikvereine Balzheim, Dietenheim, Regglisweiler und Wain – dass durch diese Zusammenarbeit ein leistungsfähiges Orchester entstanden ist, das sich in dem festlichen Rahmen durchaus hören lassen kann. Als Dank an das treue Publikum im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr und auch schon früher gibt die Stadtkapelle Dietenheim an diesem Abend den Eintritt frei.

Am Tag nach dem Jubiläumskonzert bietet die Stadtkapelle Dietenheim parallel zum dann stattfindenden Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr im Rathaus eine Ausstellung mit Bildern aus den hundert Jahren ihres Bestehens, einem Einblick in die früher noch handgeschriebene Chronik und mit historischen Musikinstrumenten aus der Zeit seit ihrer Gründung im Jahre 1924. Die Ausstellung wird umrahmt von Livemusik einer kleinen Besetzung der Stadtkapelle und dazu stehen auch Musikerinnen und Musiker für Gespräche bereit.