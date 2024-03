Dietenheim

So feiert die Stadtkapelle Dietenheim ihr Jubiläumsjahr

Plus Vor 100 Jahren ist die Stadtkapelle gegründet worden. Ein Musiker blickt auf die bewegte Zeit zurück. Der Verein hat sich indes viel vorgenommen.

Von Wilhelm Schmid

Wer das genaue Alter einer Musikkapelle feststellen will, hat es nicht leicht: Da gibt es uralte Rechnungen, meist in Kirchenbüchern festgehalten, über Honorarzahlungen an Musiker für die Mitwirkung bei festlichen Anlässen, dann wird in Chroniken anderer Vereine von Auftritten berichtet und schließlich gibt es natürlich ein Protokoll, in dem über die Gründung eines Vereins berichtet wird. In Dietenheim darf in diesem Jahr groß gefeiert werden – und das geschieht auch.

Die Stadtkapelle Dietenheim ist genau solch ein Fall: Aus Kirchenrechnungen früherer Zeiten wurde anno 1984 heraus gefunden, dass seit 1812 regelmäßig musiziert wurde, was dem Verein die "Pro-Musica"-Plakette des Bundespräsidenten einbrachte, und aus dem Jahr 1924 ist die offizielle Vereinsgründung nachgewiesen, sodass heuer mit vollem Recht das "Hundertjährige" gefeiert wird.

