Markierte Geldscheine gefunden: Staatsanwaltschaft klagt mutmaßlichen Bankräuber von Dietenheim an

Der Banküberfall auf die Dietenheimer Sparkasse kommt wohl bald vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Anklage gegen einen jetzt 42 Jahre alten Mann aus Memmingen erhoben, die Behörde wirft dem Mann schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen vor. Der erheblich und einschlägig vorbestrafte Mann soll die Bankfiliale in der Dietenheimer Königstraße zweimal ausgeraubt haben. Doch zumindest bei einem Überfall gab es zwei Täter.

Das Landgericht Ulm muss die Anklage zulassen. Wenn das geschehen ist, verhandelt die Große Strafkammer den Fall. Der 42 Jahre alte Angeschuldigte soll, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, am Abend des 20. Juli 2023 zusammen mit einem unbekannten Mittäter die Sparkassenfiliale in Dietenheim überfallen haben. Maskiert und mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffnet, sollen beide die Filialräume betreten, drei Angestellte bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Bei der Schusswaffe könnte es sich auch um eine sogenannte Softair-Pistole gehandelt haben, so die Anklage. Mit etwa 14.000 Euro Beute verließen die Männer die Bank wieder.

Banküberfall: Mann soll wegen räuberischer Erpressung vors Landgericht Ulm

Am 30. November 2023 erneut kurz vor Ende der Öffnungszeit soll der Angeschuldigte dieselbe Bankfiliale in Dietenheim maskiert und mit einer Softairpistole bewaffnet betreten haben. Er soll die den beiden anwesenden Bankangestellten abermals gezwungen haben, Bargeld herauszugeben. Der Täter floh mit etwa 3000 Euro. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Der 42-jährige Mann wurde am 5. Dezember 2023 nach einer Schlägerei vor dem Club M1 in der Memminger Bahnhofstraße festgenommen. Seither befindet sich der Angeschuldigte in Untersuchungshaft. Damals führte er entsprechend markierte Geldscheine aus dem Banküberfall vom 30. November 2023 bei sich. Auch trug er nach Angaben der Staatsanwaltschaft weitgehend dieselbe Kleidung wie bei der Tat vom 30. November 2023. Über weitere bei ihm sichergestellte Kleidungsstücke habe man auch den Zusammenhang zur Tat am 20. Juli 2023 herstellen können, teilt die Strafverfolgungsbehörde weiter mit.

Anklage wegen Überfällen auf Sparkasse in Dietenheim erhoben

Die Staatsanwaltschaft bewertet das Verhalten des Mannes als schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen. Ihm droht im Falle einer anklagekonformen Verurteilung einer Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren. Der erheblich und einschlägig vorbestrafte Angeschuldigte schweigt bislang zu den Tatvorwürfen.

Öffentlich bekannt geworden war der Ermittlungserfolg durch einen Bericht der Polizei im Dietenheimer Gemeinderat im Oktober 2024. Im Anschluss teilten die Behörden auf Anfragen unserer Redaktion mit, dass gegen zwei Männer ermittelt werde. Neben dem heute 42-Jährigen stand auch ein damals 18 Jahre alter Mann im Verdacht, er saß anders als der nun Angeschuldigte nicht in Untersuchungshaft. „Der Verdacht war nicht ausreichend, um die Anklage darauf zu stützen“, berichtet Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger. Der Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft sagt, der jüngere Mann habe bestritten, an der Tat beteiligt zu sein. „Wir wollen natürlich auch die Mittäterschaft klären“, betont Bischofberger. Das könne vor Gericht oder durch andere Ermittlungen geschehen. In manchen Fällen verrate ein Angeklagter etwas über seine Komplizen, weil er sich dadurch eine mildere Strafe erhoffe. „Aber das ist Spekulation. Dazu muss man auch seine eigene Beteiligung einräumen“, gibt der Oberstaatsanwalt zu bedenken.