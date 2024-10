Banküberfälle in Dietenheim: Ermittler haben zwei Verdächtige im Visier

Es war ein schöner Sommerabend am 20. Juli des vergangenen Jahres. In Dietenheim saßen zahlreiche Menschen auf dem Kirchplatz beim Stadtcafé und genossen ihr Eis und die Abendsonne. Niemand bemerkte, dass direkt gegenüber, in der Sparkasse ein Überfall stattfand. Die Täter spazierten unmittelbar danach anscheinend seelenruhig durch die Menschenmenge auf der Südseite der Kirche über die Gießenbrücke und die Bachgasse zur Martinusgasse, um vom dortigen Parkplatz aus in Richtung Illertissen wegzufahren. Wenige Monate später wurde die Filiale ein zweites Mal überfallen – und inzwischen gibt es zumindest einen Verdacht.

