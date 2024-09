Wasserschaden im neuen Kindergarten: Rolle rückwärts in Dietenheim

Mit großer Freude waren in Dietenheim Kinder und Erzieherinnen in der Osterzeit in den Neubau des Kindergartens St. Josef umgezogen, und nun hätte in Kürze die offizielle Eröffnung stattgefunden, aber: Ein technischer Defekt verursachte Ende Juli einen schweren Rückschlag.

Über Nacht stand fast der gesamte Neubau mehrere Zentimeter hoch unter Wasser, weil sich eine Verbindung zwischen zwei Leitungen gelöst hatte, wodurch das Wasser ausströmen konnte. Bauhof, Feuerwehr und eine Spezialfirma begannen sofort mit dem Absaugen des Wassers und mit der Trocknung. Sämtliche Möbel, Spielsachen und Einrichtungsgegenstände wurden ausgelagert, der Estrich wurde entfernt und ein Fachmann nahm Laborproben zur Überprüfung auf Schimmelgefahr.

Die Schadensursache wurde sofort behoben, die Leitungen für Wasser und Elektrik wurden neu verbaut. Von der städtischen Versicherung und der des Handwerksbetriebes, der den Schaden verursacht hatte, kam sofort je ein Gutachter. Beide sagten komplette Schadensregulierung zu. Kinder und Erzieherinnen konnten in den bisherigen Kindergarten zurück umziehen und überbrücken dort die Zeit bis zum Jahresanfang 2025, während die komplette Sanierung fertiggestellt wird.

Die Höhe des Schadens nannte Bürgermeister Christopher Eh nicht konkret, sie steht auch noch nicht endgültig fest. Im Gemeinderat sprach er von einem „hohen sechsstelligen Betrag“. Nun sehen alle Beteiligten mit Spannung der Fertigstellung und dem „Wieder-Einzug“ in den Neubau entgegen. Bürgermeister Eh sprach allen Beteiligten, vor allem den Erzieherinnen und dem Bauhof, hohe Anerkennung für den engagierten Einsatz bei der Rettung des Inventars aus.