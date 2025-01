Wieder viel Geld für Glasfaserausbau in Dietenheim

Die Stadt Dietenheim hat kurz vor Weihnachten die zweite üppige Förderrate für den Glasfaserausbau erhalten, knapp 390.000 Euro hat der Bund zu diesem Zweck ausgeschüttet. Im Herbst war der Ausbau bereits mit rund 308.000 Euro bezuschusst worden. In beiden Fällen belief sich die Förderquote auf die Hälfte der Ausbaukosten. 40 Prozent werden vom Land bezahlt, den Rest trägt die Stadt. Beim Ausbau selbst ist ein weiterer Abschnitt abgeschlossen.

Breitbandausbau in Dietenheim: Bund fördert mit 390.000 Euro

Regglisweiler ist seit Kurzem vollständig mit Glasfaser versorgt, wie der zuständige Sachbearbeiter Stefan Pistel unserer Redaktion sagte. In Dietenheim laufen die Bauarbeiten demnach auf Hochtouren, sodass im Sommer des Jahres 2025 sämtliche Anschlüsse fertig sein dürften.

Den Förderantrag hatte die Stadt im Jahr 2020 gestellt. Mit dem „Weiße-Flecken-Programm“ wird der Ausbau des Leitungsnetzes in Bereiche unterstützt, die bisher noch nicht angeschlossen sind. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich betonte in einer Mitteilung: „Ein gut ausgebautes Breitbandnetz ist ein wichtiger Standortfaktor für Wirtschaft, Verwaltung und Privathaushalte.“ Städte und Gemeinden investierten daher seit Jahren massiv in den Ausbau und würden entscheidend vom Bund unterstützt. CDU-Parlamentarierin Ronja Kemmer äußerte sich ähnlich: „Highspeed-Internet ist unabdingbar für die Menschen in der Region. Es ist gut, dass Dietenheim für die digitale Zukunft gerüstet wird.“ Gerade in Zeiten hoher Baukosten brauche es eine verlässliche Breitbandförderung des Bundes. (AZ, wis)